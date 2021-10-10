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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (2)

10.10.2021 22:44
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (2)

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında barajların sayısını artırma ve kapalı sulama sistemlerine geçme gayreti içinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında barajların sayısını artırma ve kapalı sulama sistemlerine geçme gayreti içinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Adana ziyareti sonrasında Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı.

Bir öğrenci, Türkiye'de başlatılan yeşil kalkınma devriminin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, "İklim değişikliği ve küresel ısınmanın önlenebilmesi mümkün mü? Dünyadaki yeşil dönüşüm yarışında Türkiye'nin konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın iklim değişikliği tehdidi altında olduğuna dikkati çekerek, bu konuda ay sonunda Roma ve Glasgow'da zirveler yapılacağını belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik aldıkları tedbirleri anlatan Erdoğan, "Şu anda gayretlerimiz daha çok barajlarımızın sayısını artırmak ve barajların sayısını artırmaktan öte, bir de yoğun şekilde kapalı sistemlere geçmek. Eğer açık sistem kalacak olursak, ki 20 yıl önce bu böyleydi. Biz devamlı kapalı sisteme geçme çalışmasını yoğunlaştırdık. Çünkü kapalı sisteme geçmememiz halinde, açık sistemde buharlaşma sebebiyle yüzde 60 kaybımız var. Bu yüzde 60 kayıpla da tabii ki bu tehdit artarak devam edecek." diye konuştu.

Erdoğan, açık kanal veya kanalet sistemindeki sulamada, suyun buharlaştığına dikkati çekerek, "Kapalı sistem olması halinde bundan büyük oranda kurtulmuş olacağız. Şimdi buna yönelik yatırımlarımızı daha fazla yaparak inşallah bu kapalı sistemle bunu büyük oranda kurtarmış olacağız ve başka çaremiz yok." dedi.

"Hayvanlarımıza karşı takındıkları tavırlar affedilir cinsten değil"

Bir öğrenci, Erdoğan'ın, torununun Pıt Pıt Şeker adlı kedisi ile paylaştığı fotoğrafının 1 milyon kişi tarafından beğenildiğini hatırlatarak, "Köpeğiniz Leblebi ile de özel olarak ilgileniyor musunuz?" sorusunu sordu.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın Leblebi ile daha çok ilgilendiğini söyleyerek, "Çünkü, hanım onu biliyorsunuz sakat olarak aldı ve bir taraftan tedavisi yapıldı. Allah razı olsun, hanım onu takip ediyor ve şu anda bizim konutta bakılıyor." cevabını verdi.

Hayvanlara karşı kötü muamelede bulunanlara tepki gösteren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bazı yerlerde maalesef çok acımasız insanlar var. Hayvanlarımıza karşı takındıkları tavırlar affedilir cinsten değil. Hatta geçenlerde, bilmiyorum sizler de izlediniz mi, bir köpeğe protez yapılmıştı, arka iki ayağına ve o haliyle gidiyordu. Yani insan bunları görünce tabii tahammül edemiyor, dayanamıyor. Benim büyük oğlumun da güzel bir köpeği var. O da ciddi manada yaşlandı ama çok sevimli. Yani yaşı 14 filan oldu artık. Onların da biliyorsunuz, bu yaşlara geldikten sonra artık beklenti başlıyor. Böyle bir durum var."

Erdoğan, gittikleri yerlerde zaman zaman kendilerine farklı cinslerde köpek hediye ettiklerini ve 14, 15 tane köpekleri olduğunu belirterek, soruyu soran öğrenciye "Eğer istersen bir tane veririz." dedi.

Karabük Üniversitesinde eğitim gören bir öğrenci ağustosta yaşanan sel felaketinin ardından yapılan çalışmalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Sel sonucu köprülerin yıkıldığını, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın sağlanamadığını ama sorunların hızla çözüldüğü anlatan öğrenci, "24 saat içinde şehir dışındaki ulaşım gerçekleşti, 3 gün içinde de köprülerimiz yapıldı. Şu anda da hala çalışmalar devam ediyor." dedi.

"Bizim jandarmamız, bizim askerimiz bunları başardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetin ardından ilgili bakanların bölgeyi hiç terk etmediklerini ve gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan sel, bir taraftan yangın afetleri hepsi için... Bir taraftan da tabii gerek uçaklar gerek helikopterler, bunları alıyoruz ama ben hepsinden öte bir de gerek Jandarma teşkilatıma gerek Silahlı Kuvvetlerime çok çok teşekkür ediyorum, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Sizler de izlemişsinizdir. O çatıya çıkmış olan benim vatandaşlarımı helikopterlerle inip, o çatıdan vatandaşlarımızı kurtarmaları her türlü takdirin üstündedir. Hele hele bir yavruyu biliyorsunuz helikopter sepetine koyup kurtarması anı bambaşka bir olaydı. Bu tabii dünyada görülür bir şey değil ama bizim jandarmamız, bizim askerimiz bunları başardı. Herhangi bir sıkıntıya da fırsat vermeden bu operasyonlar gerçekleştirildi."

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmalarıyla yıkılan köprülerin yerine hızla yenilerinin kurulduğunu belirten Erdoğan, bölgedeki illerde kalan çalışmaların da hızla tamamlanacağını, yolların bitirileceğini söyledi.

Erdoğan, Rizeli olduğunu hatırlatarak, "Rize, her an heyelanla karşı karşıyadır, burada heyelan bitmez. Artvin heyelanla karşı karşıyadır. Trabzon, Ordu, Giresun öyle ama ne yapacağız, bu topraklarda doğduk bu topraklarda yaşıyoruz, dolayısıyla da bunlarla mücadelemizi vereceğiz ve vatandaşlarımıza da en ideal olanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir fırsatı bulduğumuz anda yaparız"

Bir öğrenci de Erdoğan'ın geçen haftalarda sosyal medyada bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptığı görüntüleri paylaştığını hatırlatarak, "Basketbolla en az futbol kadar ilgili misiniz? Biz gençlerle basketbol maçı yapar mısınız?" sorularını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niye yapmayayım? Tabii yaparız. Aynı zamanda bu bir fırsat meselesi. Artık mevsim de değişiyor inşallah böyle bir fırsatı bulduğumuz anda onu da yaparız." yanıtını verdi.

Erdoğan'ın soruyu soran öğrenci için "Görüyorum ki sen amatörden öte bir basketçisin galiba." yorumunun ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Bu arkadaşı bize alalım." sözleri gülüşmelere neden oldu.

Bir öğrencinin, imzalı basketbol forması istemesi üzerine Erdoğan, basketbol oynarken özel forma giymediğini söyledi. Bakan Varank'ın öğrencilere TEKNOFEST montu hediye etme önerisine Erdoğan, "Getir bakalım o zaman." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, basketbol, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (2) - Son Dakika
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