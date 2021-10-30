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Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

30.10.2021 14:18

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Manavgat Doğançam Mahallesi D-400 Karayolu'nda dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine ilerleyen Mehmet Demirbilek (65) idaresindeki 10 NT 412 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mustafa Ak'ın (36) kullandığı 07 JS 684 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışma sonucu her iki araç kullanılamaz hale geldi. Kazada hafif tirafi araç sürücüsü Mehmet Demirbilek ile yanındaki Sabriye Demirbilek (62) ve traktör sürücüsü Mustafa Ak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Traktör sürücü Mustafa Ak'ın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle uzun süre tek şeritten trafik akışına izin verilen yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Mehmet Demirbilek, Mustafa Ak, Manavgat, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI - Son Dakika


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