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Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi - Son Dakika

Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi

26.10.2021 11:56
Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi

Çocuk felciyle bedensel engelli olan Tarkan Atik, yıllar sonra tanıştığı oturarak voleybolla değişen hayatında 35 kilo verip, yakalandığı lösemiyi de yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocuk felciyle bedensel engelli olan Tarkan Atik, yıllar sonra tanıştığı oturarak voleybolla değişen hayatında 35 kilo verip, yakalandığı lösemiyi de yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bir yaşındayken çocuk felci geçiren Atik, 8 yıl önce lösemiye yakalandığını öğrendi. Tedavisine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başlanan ve o süreçte 105 kiloya kadar çıkan Atik'in hayatı, oturarak voleybolla tanışmasıyla bambaşka hal aldı.

Voleybol oynamaktan zevk alan, Karadeniz Ereğli Belediye spor'da yoğun antrenman programı içine giren Atik, milli takıma da seçildi.

Düzenli sporla 70 kiloya kadar düşen, bu durum hastalığının tedavisine olumlu yansıyan Atik, Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda 9'uncu olan milli takımın başarısına katkı sunmak için ay yıldızlı formayı giydi.

Organizasyondaki en iyi 5 blokçudan biri olan Atik, AA muhabirine, yaşadığı zorlu süreçten sporla değişen hayatına ve milli takım serüvenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocuk felciyle bir yaşında karşılaştığını anlatan Atik, şöyle konuştu:

"Felç sağ bacağımda. 8 yıl önce de lösemiye yakalandım. Çok zorlu bir süreç. 105 kiloya kadar çıktım. Hayata hiç küsmedim. Sonra oturarak voleybolla tanıştım. Ereğli'de hem Beşiktaşlılar Derneği başkanlığını yapıyor hem de LÖSEV Zonguldak İl Temsilciliği görevinde bulunuyorum. 'Oturarak voleybol oynar mısın?' dediler. Ben de ilk başta oynayıp oynamama da tereddüt de kaldım. Bir akşam antrenmana gittiğimde inanılmaz mutlu oldum. Uzun süreden sonra beni böyle mutlu eden bir şey yoktu. Bu sevincimi eşimle de paylaştım. O da 'Mutlu oluyorsan oynayabilirsin' dedi. Oturarak voleybola başlama hikayem böyle oluştu."

"Şu an çok mutluyum"

Atik, Karadeniz Ereğli Belediyespor'da forma giydiğini ve ardından milli takıma seçilme onurunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

Sporun hayatına girmesiyle yaşam tarzının değiştiğini vurgulayan Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürede 35 kilo verdim. 105'den 70 kiloya düştüm. İnanılmaz bir süreç yaşadım. 8 yıl önce yakalandığım lösemiyi de atlattım. Hayatın tadı başka bir şekle büründü. Bu sporun sayesinde oldu. Şu an çok mutluyum. LÖSEV'in Ankara'daki toplantılarına konuşmacı olarak davet alıyorum. Hastalara ve ailelerine moral veriyor, onları motive ediyorum. Onlara 'sakın hayata küsmeyin. Kendinizi spora adayın, çalışın, yürüyüşlerinizi yapıp beslenmenize dikkat edin' tavsiyelerinde bulunuyorum."

Atik, tüm engellilere hayata küsmek yerine muhakkak bir spor dalına gönül vermelerini tavsiye ederek, "Ne kadar çok arkadaşımıza örnek olabilirsek, onları sahalara, kortlara indirip sayıları artırabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi
Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi
Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi
Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi
Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Engelli, Ereğli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor sayesinde 35 kilo verdi tedaviyle lösemiyi de yendi - Son Dakika
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