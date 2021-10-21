TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Paris'te temaslarını sürdürdü - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te İslam Konseyi Başkanı (CFCM) Muhammed Moussaoui ve Fransız milletvekili Frederique Dumas ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, büyükelçilikte Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Muhammed Moussaoui ve yardımcısı İbrahim Alcı, CFCM Genel Sekreteri Fatih Sarıkır ve Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin ile bir araya geldi.

Görüşmede Çavuşoğlu ile Paris'e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bulundu.

Çavuşoğlu ve Onaner daha sonra Ulusal Meclis'te Yeşiller Partisi'nden milletvekili Dumas ile görüştü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti daha önce Fransız senatörler, Paris Camisi'nde yönetici Chems-Eddine Hafız ve Türk sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle de görüşmüştü.

Çavuşoğlu, ziyaretiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken esasen temel gerekçemiz şudur: Özellikle son dönemde Avrupa'da ve Fransa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılığın gün geçtikte arttığını, Fransa'da adeta İslam karşıtlığı iklimi oluştuğunu, Müslümanların görünür olmaktan uzaklaştırıldığını ve bunun kurumsal nitelik kazanma yönünde ivme kazandığını görmüştük. Bu endişeleri, burada yaşayan 800 bin soydaşımızı ve çok daha büyük sayıdaki dindaşlarımızın bu süreçte yaşadıkları insan hakları ihlalleri gündeme getirmek istedik. Yaptığımız görüşmede bunları büyük açıklıkla ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.