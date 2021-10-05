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'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN'IN 2 BİN 608 YILA KADAR DAHA HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN'IN 2 BİN 608 YILA KADAR DAHA HAPSİ İSTENDİ

05.10.2021 12:01
'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN'IN 2 BİN 608 YILA KADAR DAHA HAPSİ İSTENDİ, System.String[]

ÇİFTLİK BANK kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında toplamda 2 milyon 278 bin 393 lira mağduriyeti olan 130 kişinin şikayetçi olmasına ilişkin 75 sayfalık yeni bir iddianame hazırlandı.

ÇİFTLİK BANK kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında toplamda 2 milyon 278 bin 393 lira mağduriyeti olan 130 kişinin şikayetçi olmasına ilişkin 75 sayfalık yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede Aydın'ın o dönem Rus sitelerinde yaygın olan 'Çılgın Tavuklar' isimli oyundan esinlendiği, sisteme yeni katılımcıların dahil edilerek yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturduğu öne sürüldü. İddianamede Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dosyayla birleştirilmesi talep edildi. İddianame birleştirilirse Aydın'ın önceki iddianameyle birlikte 77 bin 868 yıla kadar hapsi istenenmiş olacak.

17 KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç'un aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede "Çiftlikbank" oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar anlatıldı. Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadelerine de yer verilen iddianamede, Aydın'ın "Üzerime atılı suçları işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği hatırlatıldı.

4 ŞÜPHELİ HALA FİRARİ

İddianamede şüpheliler Cengiz Samur, Hakan Soysal, Osman Naim Kaya ve Serdal Dostoğru'nun firari olduğu ve hala ifadelerinin alınamadığı da vurgulandı.

"ÇILGIN TAVUKLAR" OYUNUNDAN BAHSEDİYORDUTanık olarak ifadesi alınan Eray Aker'in de ifadelerine yer verilen iddianamede Aker'in 2016 yılında 'Ukte' isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini, onunla birlikte düet yapan 'Eren' diye bir sanatçı olduğunu, Bursa'da yaşayan 'Eren' isimli sanatçıya ulaştığını ve bu kişinin Mehmet Aydın olduğunu söylediği belirtildi. Tanık Aker'in Aydın'ın yazılımla ilgilendiğini ve Rus kaynaklı sitelerde o dönem yaygın olan "Çılgın Tavuklar" oyunundan bahsettiğini kaydetti. Aydın'ın kendisine "Benzer oyunlarda insanlar para yatırıyor ancak çekemiyor, benim tasarlayacağım oyunda insanlar paralarını çekebilsinler" dediğini, sonrasında da "Bir hafta kadar sonra gelen parayla çiftlikler oluşturacağım, kar edilecek" şeklinde konuştuğunu söylediği aktarıldı. Aker'in yazılı tamamladıktan sonra Aydın'ın kendisine 500 lira eksik para verdiğini, o yüzden tartıştıklarını ve site açıldıktan kısa bir süre sonra Aydın'la ilişkisini kestiği ifade edildi. Ayrıca Aker'in oyunu Aydın'ın yazılımsal olarak isteklerine göre geliştirdiğini ancak yazılım parasını tam ödemediğini, "Zaten oyunu kendisi kursa onun yerinde olması gerektiğini" söylediği hatırlatıldı.

PİRAMİT SATIŞ İÇERİKLİ BİR SİSTEMİddianamenin sonuç kısmında ise Aydın'ın firmanın tek sahibinin kendisi olduğu, başlangıçta Aydın'ın tek başına eylemine başladığı fakat yatırılan paraların artmasıyla organizasyona ihtiyaç duyarak akrabalarını ve arkadaşlarını eylemine katılmaya ikna ederek ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünü kurup yönetmeye başladığı belirtildi. Çiftlik Bank oyununda yatırımcı oyuncuların yatırımlarını arttırmaları ve sürekli yeni oyuncu katılımının devam etmesinin garantilenmek istediği kaydedildi. Sürekli yeni katılımcıların sisteme dahil edilerek yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturduğu öne sürüldü.

GERÇEKTEN YATIRIM YAPILIŞIYORMUŞ İZLENİMİ YARATMAYA ÇALIŞILDISistemdeki para akışı ve geri ödemeler düşünüldüğünde para akışının daha yüksek olması nedeniyle ilk aşamada oyuncuların kar ediyormuş gibi göründüğü, oysa firmanın bir gelirinin olmadığı öne sürülerek "Sonradan oluşturulan çiftlik ve tesislerin gerçek yatırım yapılıyormuş izlenimi yaratmaya yönelik olduğu, tespitlerden anlaşıldığı üzere; şirketlerin toplamda zarar ettikleri, kaldı ki; SPK raporuna göre bakıldığında yatırım yapılan alanlardan elde edilebilecek karın en üst seviyede olması durumunda dahi ana para ve vadedilen kar oranlarını karşılayabilecek bir değer üretmesinin mümkün olmadığı ve bu durumun en başından beri de belli olduğu" değerlendirmesi yapıldı. İddianamede sanal oyunlar üzerinden gerçek yatırımlar yapıldığı ve gelir elde edilip firmaya aktarıldığı izlenimi yaratılıp güven sağlanabilmesi için hızlıca çiftlik ve tesis kurulması faaliyetlerine girişildiği, tesis açılış ve temel atma törenleri, bayi açılışları düzenlenip daha çok yatırımcı oyuncu temininin amaçlandığı belirtildi.

KARLI İZLENİM VERİLMESİ AMACIYLA BİTCOİN TESİSİ KURULDU2017 yılının son çeyreğinde hesaplarda anormal hareketlilik gözlendiği ve Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince incelemelerde başlatıldığı anlatılan iddianamede, şirketlerin yatırımlar yaptığı, karlı oldukları izleniminin verilmesi amacıyla bu dönemde bitcoin edinilmesi ve bitcoin üretim cihazları alınıp tesis kurularak göstermelik bitcoin tesisi faaliyetine girişildiği vurgulandı.

SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALAR PAYLAŞILDIİddianamede şüpheli Mehmet Aydın'ın örgütün kurucusu ve tepe yöneticisi olduğu, örgütün ekonomik çıkar amaçlı olarak kurulduğu ve hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olduğu, diğer alt yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarında yönetimi üstlenip örgütün faaliyetini devam ettirdikleri ve suçtan elde edilen paraların belli oranlarda paylaşıldığı öne sürüldü.

130 KİŞİ TOPLAMDA 2 MİLYON 278 BİN LİRA DEĞERİNDE MAĞDURİddianamede 9 Eylül 2021 ile 13 Eylül 2021 tarihli bilirkişi raporlarında 130 kişinin şikayetçi olduğu ve müştekilerin 2 milyon 278 bin 393 lira zarara uğratıldığı belirtildi.

2 BİN 608'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Cengiz Samur'un da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dosyayla birleştirilmesi talep edildi. İddianame kabul edilirse Mehmet Aydın'ın 23 bin 364 yıldan 77 bin 868 yıla kadar hapsi istenmiş olacak.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN'IN 2 BİN 608 YILA KADAR DAHA HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN'IN 2 BİN 608 YILA KADAR DAHA HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
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