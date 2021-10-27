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TRT Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı - Son Dakika

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı

27.10.2021 10:35
TRT Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Varol'a TRT1, TRT2, Belgesel, Avaz, Çocuk, Müzik, Türk, Kürdi Kanal Koordinatörlükleri bağlı olacak.

Varol, Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans eğitimini tamamlamasının ardından İngiltere'de Westminster Üniversitesi Medya Yönetimi yüksek lisans eğitimini üstün başarı derecesi ile tamamladı.

Londra'da BBC Academy başta olmak üzere birçok farklı kurumda medya ve yayıncılık üzerine eğitimler aldı.

2010 yılında ATV'de İçerik Alım ve Satış departmanında yönetmen olarak profesyonel medya hayatına adımını atan Varol, Ekim 2018'e kadar çeşitli sorumluluklar ile kanalın tüm yerli, yabancı film, yabancı dizi, format alım, dijital ve sosyal medya, platform ilişkileri süreç ve faaliyetlerini yönetti.

Türk dizilerinin yurt dışı pazarlara erişmesinde önemli rol üstlenen Varol, kanalın içerik satış departmanını bağımsız bir yapı haline getirdi ve ATV'yi Türkiye'de içerik lisans faaliyetlerini uçtan uca yöneten ilk özel TV kanalı haline getirdi.

Bu dönemde Türkiye İhracatçılar Meclisi Kültür İhracatçıları Birliğinin kurucu icra kurulu üyesi ve İstanbul Ticaret Odası TV yayın ve dağıtım komisyon üyeliğini yürüttü.

Mart 2019'da Türk Telekom bünyesindeki ücretli TV pazarında ikinci sırada bulunan Tivibu'ya TV/OTT Platform ve İçerik Yönetimi Direktörü olarak atanan Ziyad Varol 2,5 yıllık görev süresi boyunca başarılı projelere imza attı.

Türkiye Basketbol Erkek ve Kadın ligi yanında EuroCup, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FA Cup, İspanya Kral Kupası, Belçika, İskoçya, Hollanda futbol ligi müsabakalarını platforma kazandırdı. Tivibu'nun aynı anda Avrupa'nın en büyük üç futbol ligi İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga yayınlarını abonelerine sunan tek platform oldu.

Coşkun Aral'ın genel yönetmenliğini yaptığı belgesel kanalı Habitat TV'nin Tivibu iş birliği ile kuruluşunu gerçekleştiren Varol, görev süresi içerisinde 3 olan Tivibu Spor kanal sayısını 5'e çıkardı.

Dünyanın en prestijli yönetici programlarından ve her yıl 75 üst düzey yöneticinin katılabildiği Harvard Business School'da Eğlence, Medya ve Spor programına Türkiye'den kabul edilen ilk Türk medya yöneticisi olan Varol'un, Televizyon Yayıncıları Derneği Başkan Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık Derneği Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizcesi bulunan Varol, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı - Son Dakika
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