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Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor - Son Dakika

Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor

13.10.2021 13:37
Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Küresel salgın bizlere gösterdi ki halklarımızın refahını sağlamanın yolu rekabetten değil, karşılıklı iş birliği mekanizmalarını...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Küresel salgın bizlere gösterdi ki halklarımızın refahını sağlamanın yolu rekabetten değil, karşılıklı iş birliği mekanizmalarını kurmaktan, ortaklaşa politikalar oluşturmaktan geçiyor." dedi.

Bakan Varank, Türkiye-Tacikistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Duşanbe'de yoğun bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

İş forumunda Türk ve Tacik iş insanlarıyla bir araya gelerek mevcut durumu ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade eden Varank, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile de görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Varank, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının hedef olarak ortaya koyduğu 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı amaçladıklarına işaret ederek, "Küresel salgın bizlere gösterdi ki halklarımızın refahını sağlamanın yolu rekabetten değil, karşılıklı iş birliği mekanizmalarını kurmaktan, ortaklaşa politikalar oluşturmaktan geçiyor." diye konuştu.

Türkiye ile Tacikistan'ın Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumları gereği bunu başaracak potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Varank, salgın koşullarına rağmen ticaret hacminin 2020'de yıllık bazda yüzde 17 artarak 323 milyon dolara ulaştığını, bu yılın 9 ayında da söz konusu rakamın yakalandığını bildirdi.

Varank, bu rakamların ticaret potansiyeli ve iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından konulan hedefin altında olduğunu anımsatarak, 11. Dönem KEK Toplantısı'nın olumlu etkilerinin bu rakamlara da yansıyacağına inandığını kaydetti.

"Yeni müzakerelere başlama kararı aldık"

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl KEK Protokolü'ne 117 somut maddeden oluşan bir eylem planı ekledikleri bilgisini veren Varank, bu kapsamda karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik ortak çalışma grubu oluşturulması, dijital ticaret ve uluslararası kombine yük taşımacılığı alanlarında iş birliği, iki ülke arasındaki uçuş frekanslarının artırılması gibi eylemlerin önemini anlattı.

Varank, çevre yönetimi alanında deneyim ve bilgi paylaşımı, helal belgelendirme kalite altyapısına yönelik iş birliği gerçekleştirmek üzere de mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.

İki ülkenin bilim akademilerinin yanı sıra Türkiye Uzay Ajansı ve Tacikistan Astronomi Araştırmaları Merkezi arasında iş birliğini tesis edeceklerini söyleyen Varank, KOBİ'lere yönelik de iş birliği yapılacağını anlattı.

Varank, mutabık kaldıkları gelecek dönemde gerçekleştirilecek iş birliklerine değinerek, yeni müzakerelere de başlama kararı aldıklarını dile getirdi.

Bu gayretler sayesinde, 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşılacağına inandığını belirten Varank, eylem planının hayata geçirilmesi ve gelecekteki anlaşmaların nihayete erdirilmesi hususunda süreci yakından takip edeceğini vurguladı.

Varank, Türkiye'nin son 19 yılda yakaladığı birikimi Tacikistan'a taşıma konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, 11. Dönem KEK Toplantısı ve imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.

"Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz"

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı ve KEK Eş Başkanı Sherali Kabir de iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişiklerinin gelişmesinin bölge için önemine dikkati çekti.

İki ülkedeki kurumların da ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istekli olduğunu belirten Kabir, bu kurumların potansiyelini kullanmanın hedeflere ulaşmada faydalı olacağını dile getirdi.

Kabir, Türkiye'nin dış ticarette önemli bir ortakları olduğunu söyleyerek, "Bundan sonraki süreçte de ilişkilerimizi karşılıklı yarar esasında geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda sanayi ve teknoloji alanında önemli adımlar attığına ve büyük bir ihracatçı konumuna geldiğine işaret eden Kabir, bu alanlarda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini bildirdi.

Kabir, 11. Dönem KEK Protokolü'nün Türkiye ile ilişkilerin derinleşmesinde faydalı olacağına dikkati çekerek, bu kapsamda iş birliklerine hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıya Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, KOSEGB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Gülle, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan da katıldı.

Konuşmaların ardından bakanlar Varank ve Kabir, Türkiye ile Tacikistan arasında 11. Dönem KEK Protokolü'nü imzaladı.

Daha sonra iki bakanın huzurunda, KOSGEB ile Tacikistan'ın Devlet Yatırımlar ve Kamu Mülkiyeti İdaresi arasında KOBİ'ler alanında iş birliğini geliştirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor
Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor
Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor
Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor
Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Tacikistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşiyor - Son Dakika
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