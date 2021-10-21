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Türkiye'nin girişimi sonuç verdi; Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu - Son Dakika

Türkiye'nin girişimi sonuç verdi; Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu

21.10.2021 17:25
Türkiye'nin girişimi sonuç verdi; Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da bugün müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesi, Türkiye'nin girişimleriyle satıştan çekildi.

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da bugün müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesi, Türkiye'nin girişimleriyle satıştan çekildi.

Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün müzayedeye çıkarılacaktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğ Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu tespit edildi.

SATIŞI DURDURULDUYıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye, iade süreci için çalışma başlattı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıkları, Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları ayrıca müzayede evi ile de görüştü. Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi ve bugün vakfiyenin satıştan çekildiği bilgisi alındı. Türkiye'nin girişimleri sonucu vakfiyenin satışı durdurulurken, süreç ve resmi yazışmaların takip edildiği belirtildi.AÇILIŞ FİYATI 980 BİN TLFatih Sultan Mehmet Han tuğralı vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer alıyor. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin müzayede açılış fiyatı ise 80 bin paunt (980 bin TL) olarak açıklanmıştı.


Türkiye'nin girişimi sonuç verdi; Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu
Türkiye'nin girişimi sonuç verdi; Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu
Türkiye'nin girişimi sonuç verdi; Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu

Fatih Sultan Mehmet, Türkiye, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin girişimi sonuç verdi; Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin girişimi sonuç verdi; Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu - Son Dakika
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