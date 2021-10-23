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Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

23.10.2021 14:31
Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2'lik depremde yaşamını yitirenler için Erciş ilçesinde anma programı düzenlendi.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2'lik depremde yaşamını yitirenler için Erciş ilçesinde anma programı düzenlendi.

Depremin 10. yıl dönümü nedeniyle Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile kurum amirleri, Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyit Muhammed Kabristanı'nda depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ölenler için dua edildi.

Türk Kızılay Erciş Şubesi de Kaymakamlık önünde "Deprem' konulu fotoğraf sergi açtı, vatandaşlara çorba ikram etti.

Kara Yusuf Paşa Camisi'nde mevlit okutulmasıyla sona eren programın ardından gazetecilere açıklama yapan Mehmetbeyoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralananlara şifa diledi.

Depremde 604 vatandaşın yaşamını yitirdiğini aktaran Mehmetbeyoğlu, şunları söyledi:

"Biz bu acıyı yaşarken bütün vatan evlatlarının bir ve beraber olarak Erciş'e gelip yaraları sarmak için gayret etti. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Depremin daha ilk dakikalarından itibaren devletimizin tüm erkanı buraya geldi. Tüm imkanları seferber ederek depremin yaralarını sarmaya başladık. Tüm kurumlarla ilk yardım, enkaz kaldırma çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Devleti kimsesizlerin kimsesi olan bir devlettir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden kısa süre sonra Erciş'e gelerek vatandaşların yanında olduğunu, devletin ve milletin büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şöyle devam etti:

"Depremin 10. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, bütün yetkililerimize, vatandaşlarımıza, güvenlik birimlerimize, AFAD'a, UMKE'ye, vatandaşlarımıza, valilerimize teşekkür ediyorum. 1 yıl gibi kısa süre vatandaşlarımızın konforlu bir yaşam sürdürebilmesi için binlerce konut yapıldı. Tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bizler de 10 yıllık aradan sonra ilçemize yeni bir çehre kazandırarak, Erciş'i modern bir kent haline getirmek için uğraşıyoruz."

Programa Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı
Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı
Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı
Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı
Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Hisarcık, Erciş, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


Son Dakika

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