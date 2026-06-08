Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Kılıçdaroğlu disiplin süreçlerini kendi başına işletebilir

CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan siyasi ve hukuki tartışmalar sürerken, gözler hem parti içindeki gelişmelere hem de TBMM’de yaşanacak sürece çevrildi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, sunucu Melis Yaşar’a yaptığı değerlendirmelerde CHP’deki son durumu ve Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

"KILIÇDAROĞLU, GRUP TOPLANTISINI YAPACAĞINI BELİRTİYOR"

CHP’de grup yönetimi ve parti içi yetki tartışmalarının devam ettiğini belirten Şerife Güzel, “Kılıçdaroğlu, grup toplantısını yapacağını belirtiyor” dedi.

Parti içerisindeki mevcut tablo nedeniyle grup toplantısının nasıl şekilleneceğinin merak konusu olduğunu ifade eden Güzel, CHP’deki yetki ve temsil tartışmalarının önümüzdeki günlerde daha da belirgin hale gelebileceğini söyledi.

"YARIN MECLİS'TE İKİ AYRI GRUP TOPLANTISI GÖREBİLİRİZ"

Meclis'te dikkat çekici bir tablo ortaya çıkabileceğini belirten Güzel, “Divanı oluşturabilecek resmi boyutta başkan vekili ve başkan pozisyonunda kimse yok” ifadelerini kullandı.

Yaşanan belirsizliklerin ardından, “Yarın Meclis’te iki ayrı grup toplantısı görebiliriz” değerlendirmesinde bulunan Güzel, CHP içerisindeki farklı yapıların kendi siyasi pozisyonlarını ortaya koyabileceğine dikkat çekti.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU DİSİPLİN SÜREÇLERİNİ KENDİ BAŞINA İŞLETEBİLİR"

Parti içindeki olası disiplin mekanizmalarına ilişkin de konuşan Güzel, “ Kemal Kılıçdaroğlu disiplin süreçlerini kendi başına işletebilir” dedi.

Önümüzdeki süreçte parti yönetimiyle ilgili yeni adımların gündeme gelebileceğini belirten Güzel, disiplin süreçlerinin CHP’deki siyasi dengeleri doğrudan etkileyebilecek başlıklardan biri olduğunu ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASINDA ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLANDI"

TBMM gündeminde yer alan Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin son bilgileri de paylaşan Güzel, “Terörsüz Türkiye yasası konusunda epeyce ilerlemenin sağlandığı belirtiliyor” dedi.

Yasa çalışmalarının belirli bir olgunluğa ulaştığını ifade eden Güzel, düzenlemenin kapsamına ilişkin hazırlıkların devam ettiğini ve siyasi partiler arasında görüş alışverişlerinin sürdüğünü söyledi.

"YASA ÇALIŞMALARINDA BİRKAÇ FORMÜL BİR ARADA YÜRÜTÜLÜYOR"

Yasanın içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güzel, “Öncelikle bir çerçeve yasa olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların farklı seçenekler üzerinden sürdürüldüğünü belirten Güzel, “Yasa çalışmalarında birkaç formül bir arada yürütülüyor” diyerek hazırlık sürecinin çok yönlü şekilde devam ettiğini ve nihai şeklin önümüzdeki dönemde netleşeceğini kaydetti.