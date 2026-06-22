Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Kılıçdaroğlu açısından yarınki toplantıda yeni ihraçlar gündeme gelebilir

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, CHP'deki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Parti içindeki hareketliliğin sürdüğünü belirten Güzel, hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinde önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

"YENİ İHRAÇLAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Şerife Güzel, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yapılacak toplantının kritik önem taşıdığını belirterek, "Yarınki toplantı, Kılıçdaroğlu açısından yeni ihraçların gündeme gelebileceği kritik bir toplantı olacak" dedi. Parti içindeki ayrışmaların önümüzdeki süreçte daha da belirginleşebileceğine dikkat çekti.

"KURULTAY ISRARI DEVAM EDİYOR"

Özgür Özel tarafının çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Güzel, "Özgür Özel tarafı, yeni parti hazırlıklarını sürdürürken kurultay ısrarını da devam ettiriyor" sözleriyle muhalif kanadın yol haritasını anlattı. Güzel ayrıca süreçte "ortada kalan bir istifa söz konusu" ifadelerini kullandı.

"ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ İLE GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Siyasi gündemin yanı sıra yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güzel, pakette infazla ilgili herhangi bir düzenlemenin yer almadığını söyledi. Öte yandan Özgür Özel'in Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürüttüğünü belirten Güzel, yeni düzenlemeyle ilk ihalenin yalnızca mirasçılar arasında yapılacağını ifade etti.