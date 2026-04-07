Hadise polemiğinde Sinan Burhan\'dan mayo çıkışı: Bu çağdaşlıksa ben gericiyim

Sinan Burhan’ın Hadise’nin sahne kostümlerine yönelik eleştirileriyle başlayan tartışma, tarafların karşılıklı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Burhan, ünlü şarkıcının sahne tarzını eleştirerek bunun sanatla bağdaşmadığını savunmuştu.

HADİSE'DEN SERT YANIT

Eleştirilerin ardından açıklama yapan Hadise ise hedefin kendisi olmadığını, kadınlar üzerinden bir mesaj verilmek istendiğini ifade etti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını belirterek “Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CANLI YAYINDA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

TV100 ekranlarında yayınlanan programda Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında Hadise’nin sahne kıyafetleri üzerinden sert bir tartışma yaşandı. Yarkadaş’ın Hadise’nin sahne tarzını çağdaşlık olarak değerlendirmesi üzerine Burhan, “Mayo ile sahneye çıkmak çağdaşlıksa ben gericiyim” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI SERT SÖZLER

Burhan, sahne kostümlerinin toplumsal değerlere zarar verdiğini savunurken, programda yer alan Barış Yarkadaş ise sanatçıların sahne özgürlüğüne vurgu yaparak bu eleştirilere karşı çıktı. Yaşanan polemik sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.