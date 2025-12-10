Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü - Son Dakika
Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü
10.12.2025 11:21  Güncelleme: 11:30
Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü
Malatya-Akçadağ yolunda hafif ticari araç tıra arkadan çarptı; olayda Mustafa Nuri Taşkanat, Saadet Taşkanat ve Rukiye Sarımermer hayatını kaybetti. TIR şoförü Hakan Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya- Akçadağ kara yolunda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Malatya-Akçadağ kara yolunun 53'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa Nuri Taşkanat (39) yönetimindeki 38 YD 898 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne ilerleyen Hakan Ö. idaresindeki 38 AHY 083 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü

2 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Nuri Taşkanat ile yanında bulunan Saadet Taşkanat'ın (66) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan Rukiye Sarımermer (78) ise ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarımermer, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili TIR sürücüsü Hakan Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • As81855655 As81855655:
    tır şoförü normal yolunda gidiyorsa, adamın bir kabahatı yok.malesef ticarı araçları kullananların çok büyük bir kısmı geçlerden oluşuyor.kurallara uymama, aşırı surat.yazık olmuş. 3 0 Yanıtla
  • Murat Sert Murat Sert:
    katil tırlar,önlem yok.tebrikler. 0 2 Yanıtla
SON DAKİKA: Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü - Son Dakika
