Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

03.10.2022 09:26
Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Denizli'de yoldan karşıya geçmek isteyen yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de yoldan karşıya geçmek isteyen yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Üçgen Köprülü Kavşak istikametine seyir halindeki S.H. idaresindeki 20 AFJ 319 plakalı araç, yoldan karşıya geçmek isteyen Aydın Ü.'ye (50) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya Aydın Ü., yola savrularak başını yere vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yayaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Durumunun kritik olduğu öğrenilen yayanın tedavisi sürerken, olay yeri inceleme ekipleri ise kaza yerinde çalışma gerçekleştirdi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Tragger, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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