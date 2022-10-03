Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yayaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Durumunun kritik olduğu öğrenilen yayanın tedavisi sürerken, olay yeri inceleme ekipleri ise kaza yerinde çalışma gerçekleştirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Tragger, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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