"Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme" konferansları 2 Haziran'da başlıyor

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenecek "Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme" başlıklı sergi ve konferans serisi, 2 Haziran'da başlayacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Heritage İstanbul tarafından düzenlenecek konferans programı ve sergisi, 23 mimar ve tasarımcıyı kültür tutkunlarıyla buluşturacak.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Heritage Proje Müdürü Osman Murat Akan, Heritage İstanbul'un, 6 senedir İstanbul'da kültür mirası çatısı altında müzecilik, arkeoloji ve restorasyon alanını birleştiren bir fuar etkinliği olduğunu söyledi.

Akan, Heritage İstanbul konseptini Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne taşıdıklarına dikkati çekerek, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinde bu kapsamda bir sergi ve konferanslar dizisi oluşturduk. Bu sergi ve konferansların konusu, hafıza mekanları olan müzeler olacak." dedi.

"15 gün, sanat ve kültür mirasıyla birlikte olacağız"

Etkinlikte, uluslararası alanda bilinen ve tanınan müze mimarları ve sergileme tasarımcılarının konferanslar vereceğini ifade eden Akan, şunları kaydetti:

"15 gün içinde 7 ayrı konferans gününde hep beraber olacağız. Türkiye'den Emrah Arolat, Murat Tabanlıoğlu, Han Tümertekin, Kerem Erginoğlu ve Ömer Selçuk Baz gibi çok önemli mimarlarımız hem eserleriyle sergide yer alacak hem de konferans verecek. Yurt dışından da Daniel Libeskind ve David Chipperfield gibi müzecilik alanına dokunmuş kişileri ağırlayacağız. Biz de kültür mirası alanına dokunan bir organizasyon olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yer almak istedik. İnşallah 15 gün boyunca sanat ve kültür mirasıyla birlikte olacağız."

Osman Murat Akan, müzeciliğin son 40-50 yıldır ivme kazandığına işaret ederek, müze mimarisi ve sergilemesi alanında çok önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

"Alanında uzman isimler gelecek"

Müzeciliğin ve sergileme tekniklerinin önemine de değinen Akan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konferanslarda çok kısıtlı sayıda yerimiz var. Çok önemli kişiler geliyor. Alanında uzman isimlerle bir araya gelmek de ilgilileri tatmin edecektir. Türkiye'den ve dünyadan buraya gelen tasarımcı ve mimarlarla iş birliğini geliştirmek için de çeşitli çalışmalarımız var. Geriye dönük birtakım beraberlikleri de yaratmış olacağımıza inanıyorum. Bu bir misyon değil fakat bunu yapacağımıza inanıyorum."

Yüksek Mimar Banu Uçak moderatörlüğündeki konferans serisinde mimari ve sergileme alanında önde gelen isimlerden Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Francesca Brancaccio, Prof. Dr. Khaled Tadmori, Yama Karim, Emre Arolat, Han Tümertekin, Kerem Erginoğlu, Selçuk Baz, Yuki İkeguchi, Suay Aksoy, Murat Tabanlıoğlu, Adeline Rispal, Britt Nagel ve Boris Micka konuşma yapacak.

Katılımın ücretsiz olduğu konferanslarda, simultane çeviri yapılacak.