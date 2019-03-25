Son Dakika Haberleri: Hafızlar Bölge Birinciliği İçin Yarıştı

Hafızlar Bölge Birinciliği İçin Yarıştı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri ve ortaokulları arası düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" bölge finali Ardahan'da yapıldı.

Hafızlar Bölge Birinciliği İçin Yarıştı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri ve ortaokulları arası düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" bölge finali Ardahan'da yapıldı.

Ardahan Merkez Camisinde başlayan yarışmaya Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Muş, Bingöl ve Kars'taki imam hatip lisesi ve ortaokullarından 13 hafız katıldı.

Programa, genç hafızların yakınlarının yanı sıra, Vali Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Özgür Gündüz, böyle bir yarışmaya ev sahipliği yapmalarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Yarışmaya katılan öğrencilerimiz hangi dereceyi alırsa alsın hepsi gönlümüzün birincisidir. Hafız öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlerimize, idarecilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada lise kategorisinden Bayburt Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Raşit Numan Battal, Ortaokullar kategorisinde ise Erzurum İbrahim Hakkı İHO'dan Metin Bilmiş birinci seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Genç, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği Son Dakika! 146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:30:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafızlar Bölge Birinciliği İçin Yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]