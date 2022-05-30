HAİTİ DEVLET BAŞKANINA SUİKAST ŞÜPHELİSİNİN İADE DAVASINDA TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

HAİTİ Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikastı soruşturması kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklanan Samır Nasrı Salem Handal'ın iade davasında, Haiti makamlarından uygulanacak ceza türüne ilişkin yeniden güvence ve bilgi istendi. Tahliye talebi reddedilen Handal'ın eşi Mirna Handal, Bu haksızlık. Eşim sadece evini kiralamıştır. Hakkında kırmızı bülten kararı yok. Mahkemenin eşimi tahliye etmesi gerekiyor dedi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu şüpheli Samir Nasrı Salem Handal Sincan 1 Nolu Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşamaya, şüpheli Handal'ın avukatı Mahmut Barlas ve eşi Mirna Handal da katıldı.

HAİTİ'DEN CEZA TÜRÜNE DAİR GÜVENCE İSTENDİ

Mahkeme Başkanı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün 26 Mayıs 2022 tarihli yazısında, Haiti makamlarından muhtemel cezalara ilişkin bir kez daha ilave bilgi, açıklama ve güvence istendiğini ve evrakın tercümesinin de gözden geçirilmesinin talep edildiğinin bildirildiğini, Haiti makamlarından gönderilen evrakın ise mahkemeye ulaştığını belirtti. Evraka göre, şüpheliye isnat olunan suçlar için öngörülen zorla çalıştırma şeklindeki cezaların uygulanmayacağına dair güvence sağlanmadığı, ve yine bu neviden cezalar yerine hangi cezaların uygulanabileceğinin belirtilmediği kaydedildi. Bunun nedenle Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Handal hakkında zorla çalıştırma cezasının uygulanmayacağına, uygulanacak alternatif ceza türüne ve miktarına dair Haiti makamlarından yeniden güvence ve bilgi istendiği tutanağa geçti.

SUÇLU DEĞİLİM

Şüpheli Samir Nasrı Salem Handal savunmasında, kendisine ait binanın doktor Cristian Emmanuel Sanon'a kiraladığını belirterek 14 Kasım 2021'de Miami'den Türkiye'ye transitle Filistin'e gidiyordum. Interpol yetkilisi beni tutukladı. Benim başkanla ve hükümetle hiçbir problemim olmadı. Doktor Sanon'la da avukatı eşliğiyle görüşme yaptılar. Bir hastane olarak faaliyet göstermesi amacıyla kiraya verdim. Hiçbir zaman hiçbir toplantıya veya buluşmaya katılmadım. Herhangi bir şey bilmiyorum. Hakkımda Interpol aramasını kaldırdılar. Suikastla ilgili bilgileri sosyal medyadan görmüştüm, diğer herkesin gördüğü gibi. Benim bununla hiçbir alakam yoktur. 7 ay kadar cezaevinde kalmamı gerektirecek şekilde suçlu değilim. Adil yargılama olmasını istiyorum . Tahliyemi talep ediyorum dedi.

KIRMIZI BÜLTENİ KALKMIŞTIR, TAHLİYESİNİ TALEP EDERİM

Sanık Handal'ın avukatı Mahmut Barlas ise Şu anda sınır kapılarında kırmızı bülten yoktur. Müvekkilimin tutukluluğun temeli olan kırmızı bülten de kalkmıştır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Mahkeme heyeti, Samir Nasrı Handal'ın Haiti Devleti tarafından Kasten öldürme suçundan Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten evrakının bulunması ve sanığın kaçma şüphesini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yazısı uyarınca Haiti ülkesi makamlarının vereceği cevabın beklenilmesine, ara karara cevap verilmesi halinde dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesine karar verdi.

MAHKEMENİN EŞİMİ TAHLİYE ETMESİ GEREKİYOR

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan sanık Samir Handal'ın eşi Mirna Handal, Bu haksızlık. Eşim sadece evini kiralamıştır. Eşim başkanla görüşmemiştir, politika yapmaz. Yaptığı tek şey, geçinmek için o evi kiralaması dedi. Eşinin Filistin'li olduğu için terörist olarak gösterildiğini belirten Handal, eşi hakkındaki kırmızı bülten kararının ise kalktığını ifade ederek Mahkemenin eşimi tahliye etmesi gerekiyor diye konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin 6-7 Temmuz 2021 gecesi ölümüyle sonuçlanan suikastte, yer sağlamakla suçlanarak kırmızı bültenle aranan Samır Handal, 15 Kasım 2021'de İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak giderken saat 06.55'te havalimanında gözaltına alınan Handal, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen talimat doğrultusundaki geçici tutuklama talimatına istinaden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2017 yılında devlet başkanlığı görevine başlayan 53 yaşındaki Moise konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş eşi de yaralanmıştı. Suikastle ilgili en önemli zanlı olarak Kolombiyalı bir paralı asker grubu öne çıkmıştı. Suikastın şüphelilerinden biri Christian Emmanuel Sanon'du. Sanon, suikasttan bir gün sonra tutuklandı. Cinayeti tasarlayan isimlerden biri olarak suçlanan Sanon, suikasttan iki ay önce Samir Handal'ın evini üç aylığına kiraladı ve iki ay boyunca burada yaşadı. Haitili yetkililer bu nedenle Handal'ın suikast ile bağlantısı olduğunu iddia ediyor.