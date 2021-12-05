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Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulacak - Son Dakika

Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulacak

05.12.2021 12:28
Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulacak

Hak-İş Konfederasyonu tarafından düzenlenen Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüle değer görülen filmler, 10 Aralık'taki törenle açıklanacak.

Hak-İş Konfederasyonu tarafından düzenlenen Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüle değer görülen filmler, 10 Aralık'taki törenle açıklanacak.

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvurular 15 Ağustos'ta sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen yarışmaya, 114 ülkeden 4 bin 97 film için başvuruldu. İran, 430 film başvurusu ile ilk sırada yer aldı. Hindistan 411 filmle ikinci, İspanya 310 filmle üçüncü en çok başvuran ülke oldu.

Türkiye'den ise yarışmaya 207 film başvurusu yapıldı. Amerika'dan 181, Brezilya'dan 146, İtalya'dan 142, Fransa'dan 131, İspanya'dan 121, Rusya'dan 118 ve İngiltere'den 104 film katıldı.

60 bin liradan fazla ödül verilecek

Ödüle değer görülen eserler, 10 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açılış konuşmasını yapacağı törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın da katılması bekleniyor.

Yarışmada ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategorideki 11 dalda toplam 60 bin liradan fazla ödül verilecek.

Birinci olan film 10 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü ise 2 bin 500 lirayla ödüllendirilecek.

Ayrıca, 2 bin 500 lira Necati Çelik Özel Ödülü, sendikacı gözünden ve diğer dallarda 1000'er lira ödül ve plaket takdim edilecek.

Ödüllü filmler izlenecek, yönetmenlerle söyleşi yapılacak

Yarışma ile ulusal ve uluslararası alanda elde edilen başarıyı daha üst seviyelere çıkarmak, emek dünyasının sanat ve sinema dünyasındaki temsiline katkıyı artırmak için bu yıl bir yeniliğe imza atılacak.

Ödül töreninin ertesi günü, dereceye giren yerli ve yabancı ilk üç film ile Necati Çelik Özel Ödülü'ne değer görülen eserlerin gösterimi yapılacak. Her gösterimin ardından filmin yönetmeni ile kısa söyleşi düzenlenecek.

10 Aralık, Kısa Film, Hak İş, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulacak - Son Dakika
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