Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur. Kahraman milletimiz Çanakkale'de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir." ifadesini kullandı.

Arslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşın şehit, 2 bin 301 vatandaşın ise gazi olduğunu anımsattı.

Konfederasyon olarak bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırıya karşı da mücadele ettiklerinin altını çizen Arslan, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavırlarını kararlı bir şekilde ortaya koyduklarını, sağlam bir demokratik duruş sergilediklerini aktardı.

Konfederasyona bağlı tüm sendikalar ve teşkilatlar ile darbeye karşı direnmek için sokağa çıktıklarını kaydeden Arslan, "Aziz milletimiz o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı durmuş, hainlere karşı tek vücut olmuştur. Bu uğurda Hak-İş üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuştur. Onlar bizim onurumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

"Aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur"

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca darbe yapmak isteyenler için 15 Temmuz gecesinin bir kırılma noktası olduğuna vurgu yapan Arslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur. Kahraman milletimiz Çanakkale'de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir.

Hak-İş olarak demokrasiye, milli iradeye, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz'u bir daha yaşanmaması gereken ama çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz."

Arslan, Hak-İş olarak, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdikleri bütün etkinliklerde, 15 Temmuz gecesi yazılan destanı anlattıklarını ifade ederek, darbe girişimi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, tedavi gören gazilere ise şifalar diledi.