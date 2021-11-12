Hakkari'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Bulvar Caddesi'ndeki Valilik önünde gerçekleştirilen uygulamaya katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, sürücüleri trafik kuralları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Akbıyık ve Pınar'ın sürücülere maske, broşür ve kırmızı düdüğün bulunduğu paketleri dağıttığı uygulamada trafik ekipleri de denetim yaptı.