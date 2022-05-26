Hakkari'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Hakkari'de bir okulda, deprem tatbikatı ve yaralı kurtarma operasyonu düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Merzan Mahallesi'ndeki Spor Lisesi bahçesinde tatbikat yapıldı.

AFAD, jandarma, polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, 112 Acil Sağlık ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile gönüllülerin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği, il merkezinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir okulda yangın çıktı.

Okulda yaralıların bulunduğu ve mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, öğrencileri güvenli şekilde tahliye etti, binanın elektrik ve doğalgaz akımını kesti.

Yangını kontrol altına alan itfaiye görevlileri mahsur kalan 2 öğrenciyi itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kurtardı. Yaralı 2 öğrenci ise AFAD ve UMKE ekiplerince okuldan sedyeyle alınarak ambulansa taşındı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat izleyenlerden alkış aldı.

AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, kentin afet bölgesinde yer aldığı gerçeğini göz önünde bulundurularak tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu faaliyetlerle kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasını ve olası bir afete en hızlı şekilde müdahalenin yapılmasını amaçladıklarını aktaran Karadeniz, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Okul Müdürü Sefer Özatak da tatbikatın önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.