Hakkari'de düzenlenen "Türkiye Rafting Şampiyonası" sona erdi - Son Dakika

Hakkari'de düzenlenen "Türkiye Rafting Şampiyonası" sona erdi

29.10.2020 18:48

- Hakkari'de düzenlenen "Türkiye Rafting Şampiyonası" sona erdi Hakkari'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak müsabakalarının son etabı nehir inişi yarışlarıyla sona erdi.

- Hakkari'de düzenlenen "Türkiye Rafting Şampiyonası" sona erdi

HAKKARİ - Hakkari'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak müsabakalarının son etabı nehir inişi yarışlarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliğinin desteği ile Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 12 ilden 25 kulüpten 450 sporcu 4 gün süren rafting şampiyonasında kıyasıya yarıştı. Zap kanyonunda düzenlenen nehir inişi yarışlarının ardından müsabakalar sona erdi. Kentte 4 gün süren şampiyonada Açık Yaş Erkek kategorisinde Antalya Manavgat Spor Kulübü, Açık Yaş Kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü, Karma (mix) kategoride Antalya Manavgat Spor Kulübü B takımı birinci oldu. U19 Erkekler kategorisinde ise Van Çatak Belediyesi Spor Kulübü, U19 Kadınlar kategorisinde de Tunceli Yurdum Spor Kulübü birincilik elde etti. Milli takım sporcularının gösteri yarışlarının ardından düzenlenen kapanış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı birlikte yaşayalım" sloganıyla bu etkinliği düzenledik. 2023'te Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında çok farklı bir Hakkari göreceğiz" dedi.

Kaybedenin olmadığı bir şampiyona yaptıklarını ifade eden Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise "Hakkari kazandı, Türkiye kazandı, dostluk kazandı, kardeşlik kazandı. Özellikle son iki yıldır Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde tabii ki de sahanın gençlikle, sporla ve kardeşlikle dolması gerekiyordu ve biz dün Tunceli'deydik, Van'daydık, Çatak'taydık, Bahçesaray'daydık, Şırnak Beytüşşebap'taydık, bugün Hakkari'deyiz yarın Siirt'te olmaya devam edeceğiz. Biz doğunun gençlerini batının gençleriyle buluşturarak inadına sevgi, inadına kardeşlik, inadına dostluk içinde olduğumuzu bütün dünyaya duyuracağız. Hakkari'de mükemmel dostluklar oluştu" dedi.

Dereceye giren sporculardan Dicla Yeşil ise "Hakkari'de ilk defa düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası renkli geçti. İlk defa geldik. Organizasyon süperdi. Buranın doğası bizim doğamızla aynı. Hakkari'nin insanları çok iyiydi. Hiç yabancılık çekmedik. Ben kendim 7 yıldır rafting sporu ile ilgileniyorum. Milli takım sporcusuyum. Burada yapılan yarışmalarda iki kadın takımımızla üç kategoride tüm puanları toplayarak Türkiye şampiyonu olduk. Bunun için mutluyuz ve sevinçliyiz" diye konuştu.

İstanbul Ataşehir Doğa Sporları Kulübü sporcusu Ekin Çörek de, "4 gün boyunca burada madalya için savaştık. İlimizi iyi temsil ettik. Kadınlar kategorisi açık yarışta üçüncü mixte ise ikinci olduk. Doğudaki birçok ile gittim. Hakkari'deki doğa kadar güzel bir il görmedim. Zap suyunu ve vadisini çok beğendim. Burada raftingin sporunun devam ettirilmesini istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara portokol ve kurum müdürleri tarafından plaket ve madalyaları verildi.

Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi
Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi
Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi
Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi
Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi
Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi
Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi

Rafting Şampiyonası, Rafting, Türkiye, Hakkari, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakkari'de düzenlenen 'Türkiye Rafting Şampiyonası' sona erdi - Son Dakika Spor

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