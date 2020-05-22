Hakkari'de kamyonet, tırın altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika

Hakkari'de kamyonet, tırın altına girdi: 1 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki tırın altına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Keklikpınar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yanında meydana geldi. T.E. yönetimindeki 36 FL 759 kamyonet, Teksir istikametinden çarşı merkezine doğru gelirken park halindeki bir tırın altına girdi. Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, ambulans, AFAD ekipleri sevk edildi. Tırın altına giren kamyonette sıkışan sürücünün kurtarılması için ekipler inanılmaz bir performans sergiledi. Ekiplerin mücadelesi sonucu sürücü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkartılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.