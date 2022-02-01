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Hakkari'de üs bölgelerinin ulaşımını sağlayan yolda metrelerce karla mücadele - Son Dakika

Hakkari'de üs bölgelerinin ulaşımını sağlayan yolda metrelerce karla mücadele

01.02.2022 17:17
Hakkari'de üs bölgelerinin ulaşımını sağlayan yolda metrelerce karla mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 üs bölgenin ulaşımının sağlandığı ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yol, ekiplerin 4 günlük çalışmayla açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 üs bölgenin ulaşımının sağlandığı ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yol, ekiplerin 4 günlük çalışmayla açıldı.

İlçede son günlerde etili olan kar, Esendere beldesi İran sınırında yer alan üs bölgelerinin ulaşımının sağlandığı yolu kapattı.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiye şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen adeta kar tünelleri oluşturarak ilerleyebilen ekipler, 4 günlük özverili çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, ayrıca kardan kapanan Büyükçiftlik bölgesindeki 2 bin 950 rakımlı Evliye Tepe Üs Bölgesi yolunu da iki günlük çalışma sonucunda açabildi.

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Yüksekova, Esendere, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de üs bölgelerinin ulaşımını sağlayan yolda metrelerce karla mücadele - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de üs bölgelerinin ulaşımını sağlayan yolda metrelerce karla mücadele - Son Dakika
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