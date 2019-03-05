Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yaralı Mahmuzlu Kız Kuşu Tedavi Altına Alındı

Hakkari'de Yaralı Mahmuzlu Kız Kuşu Tedavi Altına Alındı

6 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı.

Hakkari'de Yaralı Mahmuzlu Kız Kuşu Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yaralı kuşu fark eden görevliler, durumu Yüksekova Belediyesi yetkililerine bildirdi.

Belediye ekipleri, kanadı kırık kuşu görevlilerden alarak, Hayvan Tedavi Merkezi'ne getirdi.

Yüksekova Belediyesi veterineri Hekim Kaçan tarafından tedavi altına alınan kuşun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan "mahmuzlu kız kuşu" olduğu belirlendi.

Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanadı kopmak üzere olan kuşun tedavisine hemen başladıklarını belirterek, "Yarasını temizleyip ön tedavisini uyguladık. Gerekli antibiyotik tedavisini yaptık." dedi.

Kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğüne göndermeyi düşündüklerini anlatan Kaçan, "Orada en iyi şartlarda tedavi edilip doğal yaşam alanına bırakılacağını umuyoruz. Türkiye'de nadir görülen bir kuş türü. Ben de ilk kez gördüm. Muhtemelen göç etmeye çalışırken avcılar tarafından vurulmuş." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:58 Kaynak: AA

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