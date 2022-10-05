İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin 21 Eylül 'e kaybolan Yücedağ'a ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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