Hakkari'de 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Hakkari'de 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı

05.10.2022 20:18
Hakkari'de 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 gün önce kaybolan 67 yaşındaki alzheimer hastası Neciba Yücedağ'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 gün önce kaybolan 67 yaşındaki alzheimer hastası Neciba Yücedağ'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

İlçeye bağlı Aksu köyü yakınındaki sulama kanalında bir ceset gören köy sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin 21 Eylül'e kaybolan Yücedağ'a ait olduğu belirlendi.

Kadının cenazesi, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dize Mahallesi'nde yaşayan Yücedağ, 21 Eylül'de evden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, ailenin başvurusu üzerine AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde, polis, jandarma, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve çok sayıda vatandaşın desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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