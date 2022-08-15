AÇIK HAVADA TEKVANDO EĞİTİMİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen tekvando eğitimlerine devam eden gençlere ve miniklere, açık havada antrenman yaptırılıyor. Dilimli Barajı kenarında atrenman yapan öğrenciler, açık havanın kendilerine iyi geldiğini ve mutlu olduklarını belirtirken, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, açık havanın daha sağlıklı olduğunu ayrıca diğer çocuklar için de teşvik edici olduğunu söyledi.

Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde bulunan ve bölge halkının çevresini piknik alanı olarak kullandığı Dilimli Barajı, tekvando eğitimi alan gençler ve miniklere de ev sahipliği yapıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan antrenörlerin Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait salonlarda verdiği tekvando eğitimlerine yaz ayları nediniyle zaman zaman açık havada devam ediliyor. Dilimli Barajı yakınlarına getirilen genç ve minik katagorisindeki kursiyerler, baraj çevresindeki açık havada hem antrenman yapma, hem de gezip eğlenme fırsatı buluyor.

Kursiyerler bu durumun kendilerini mutlu ettiğini belirtirken, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, açık havanın daha sağlıklı olduğunu ayrıca diğer çocuklar için de teşvik edici olduğunu söyledi. Keskin, "Sporcularımızı doğa ile buluşturmak, antrenmanlarımızı doğa da yapmak için göl kenarına geldik. Sporda hedefimiz dünyada ülkemizi temsil edecek bayrağımızı dalgalandıracak ahlaklı, vatansever sporcular yetiştirmektir. Yüksekova'da sporda çok iyi bir potansiyel var. Kayakta milli antrenörlerimiz var. Ayrıca Türkiye ve balkan birinciliklerimiz var. Ayrıca spora yoğun bir ilgi de var. Bizlerde eğitmenlerimizle birlikte her gün farklı spor dallarında kurs gören öğrencilerimiz doğa ile bütünleştirip açık havada antrenmanlarımızı yapıyoruz." dedi