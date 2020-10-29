Hakkari'ye gelen sporcular kentin doğasına ve misafirperverliğine hayran kaldı - Son Dakika

Hakkari'ye gelen sporcular kentin doğasına ve misafirperverliğine hayran kaldı

29.10.2020 11:05
Hakkari'ye gelen sporcular kentin doğasına ve misafirperverliğine hayran kaldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin katkılarıyla, Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Vadisi'nde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılan çeşitli illerden yüzlerce sporcu, yöre halkının ilgisinden memnun kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin katkılarıyla, Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Vadisi'nde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılan çeşitli illerden yüzlerce sporcu, yöre halkının ilgisinden memnun kaldı.

İlk kez Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Hakkari, 2. ayak yarışlarında 40 ilden 450'yi aşkın sporcu ve antrenörü ağırladı.

Yüksek dağların eteklerindeki vadiden geçen Zap Suyu'nda düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından sporcuları buluşturan şampiyona, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Yarışlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden, sportmenlikleriyle alkış alan kadın ve erkek sporcular, yarışlardan sonraki zamanlarda kenti gezerek vakit geçiriyor.

Kent sakinlerinin yakın ilgi gösterdiği ve ikramlarda bulunduğu sporcular, yörenin doğası, kültürel zenginliği ve insanların misafirperverliğinden etkilendi.

"Buradaki ilgiden çok memnunuz"

Dalaman Sarsala Spor Kulübü Başkanı Saniye Uyar Kırık, AA muhabirine, ülkenin birçok yerindeki yarışlara katıldıklarını söyledi.

Hakkari'ye 2 bin 200 kilometre uzaktan geldiklerini belirten Kırık, "Buraya ilk defa geliyoruz. Çok heyecanlıyız. Zap Suyu da çok güzel. Burayı sadece haberlerden görmüştük. Burada rafting yapmak nasip oldu. İnsanların ilgisinden dolayı çok mutluyuz. Doğası, suyu, insanları çok güzel." ifadesini kullandı.

Antalya Manavgat Spor Kulübü sporcusu Feyzanur Karabacak ise arkadaşlarıyla aynı zamanda milli takımda beraber kürek çektiklerini ifade ederek, "Ayrı yerlerde olsak da bota profesyonel olarak çıkıyoruz. Buraya ilk kez geldim. Çok sevecen ve cana yakın insanlar. Seremonide de birçok kişiyle tanıştım. Hakkarili sporcu dostlarımızla malzemelerimizi de paylaşıyoruz. Buradaki dayanışma ortamı çok güzel. Hepimiz kardeşiz." diye konuştu.

"Her gelişimde buralara aşık oluyorum"

Muğla'dan gelen Nazlı Gögerkaç ise yöre halkının her konuda kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını, ilgi gösterdiğini ve ikramlarda bulunduğunu anlattı.

Gögerkaç, "Burayı çok sevdim. Doğası, insanları çok güzel. Van takımıyla arkadaş olduk. Yeni insanlar tanıyıp kaynaşıyoruz. Yeni kültürler tanıyoruz. Açıkçası bölge bildiğimiz gibi değilmiş. Çok beğendim." dedi.

Rize'den gelen Onur Memoğlu da kentteki dağların insanları büyülediğini, doğal güzelliklerinin çok etkileyici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burası beklediğimizden daha iyi. Daha önce de gelmiştim ama çok gezememiştim. Her gelişimde buralara aşık oluyorum. Herkesin buraları görmesi lazım. Anlatmakla olmaz, gelip yaşamak gerekir. İnsanlar çok misafirperver. Hakkari halkına çok teşekkür ederim. Yarışlar çok keyifli bir ortamda geçiyor."

Zap bölgesi, Hakkari, Rafting, Sporcu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'ye gelen sporcular kentin doğasına ve misafirperverliğine hayran kaldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu
Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj         
11:04
Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular         
10:24
Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada         
09:49
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi         
09:34
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 11:48:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'ye gelen sporcular kentin doğasına ve misafirperverliğine hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei