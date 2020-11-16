HAKKARİ (İHA) – Hakkarili raftingciler Rize'de düzenlenen eğitim kampına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Rize'nin Ardeşen ilçesinde açılan rafting kampına Hakkari'den 36 sporcu katıldı. Ekim ayında Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sonrasında düzenlenen kampa katılan sporcular, 15 gün boyunca eğitim görecekler.

Hakkari kafilesi ile Rize'de bulunan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Rafting Antrenörü Hacı Tansu, Hakkari'yi temsilen beş kulüp ve 36 sporcu ile Ardeşen'e geldiklerini belirterek, "Daha bir kaç yıl öncesine kadar Hakkari'de sportif alanda rafting branşı yokken, yoğun çalışmalarımız sonucunda bugün Hakkari merkezde, Yüksekova ve Çukurca'da sporcularımız Rize'de eğitim görüyor. Bu noktada bizlere destek veren Valimiz İdris Akbıyık'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emin Yıldırım'a, Hakkarili iş insanı ve sporcu dostu AHS Alışveriş Merkezi sahibi Nevzat Kazak'a ve Hakkari'de raftingin gelişmesinde büyük destekleri olan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ