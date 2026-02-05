Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı - Son Dakika
Yaşam

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
05.02.2026 23:44
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olan Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, günler sonra sessizliğini bozdu. Hakkında yakalama kararı bulunan Bölükbaşı, avukatı aracılığıyla gerçekleştirdiği ilk açıklamasında yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu da paylaştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

HEM İLK AÇIKLAMASINI YAPTI HEM DE TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarılan Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, günler sonra ilk açıklamasını yaptı. Bir süredir Amerika'da yaşadığı öğrenilen Bölükbaşı, yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu da paylaştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı

"TÜM SONUÇLARIN NEGATİF OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bölükbaşı'nın, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:'Kamuoyuna! Müvekkilimiz Nisa Bölükbaşı hakkında basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan birtakım haber ve paylaşımlar nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren müvekkilimiz, vatandaşlık prosedürleri sebebiyle yakın tarihte ülkemize seyahat edemeyecekse de; 02/02/2026 tarihinde ABD'de akredite bir laboratuvarda saç örneğinden 13 panel uyuşturucu/uyarıcı madde tarama testi yaptırmış olup, 03/02/2026 tarihli raporda tüm sonuçların negatif olduğu tespit edilmiştir. Rapor yetkili makamlara tarafımızca sunulacaktır. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereği, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini rica eder; hukuki süreci şeffaf bir şekilde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygılarımızla'

Hakkında yakalama kararı bulunan Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemleri yapılmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında komedyen Hasan Can Kaya ile rapçiler Reynmen ve Çakal'ın yanı sıra Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla yer almıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Hasan Can Kaya - Reynmen

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürülmüştü. 11 şüpheli, 1 Şubat Pazar günü jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Çakal

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti. Bu kişiler Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı'ndan oluşmuştu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un da arandığı kaydedilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Amerika’da test ilahi pes.. tamam tamam İnandık hı hı.. 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
