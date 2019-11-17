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Haliliye Belediyespor liderliğe yükseldi

6 saat önce

Haliliye Belediyespor, ligin 6'ncı haftasında konuk olduğu Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, liderlik koltuğuna oturdu.

Haliliye Belediyespor liderliğe yükseldi, System.String[]

Haliliye Belediyespor, ligin 6'ncı haftasında konuk olduğu Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, liderlik koltuğuna oturdu.


Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor galibiyet serisini sürdürüyor. Ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Ordu ekibi Akkuş Belediyespor ile karşılaşan Haliliye Belediyespor 3-0'lık skorla liderliğe yükseldi. Akif Gürgen yönetimindeki konuk ekip Haliliye Belediyespor, 21-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle Ordu ekibini 3- 0 mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 13'e çıkaran Haliliye ekibi, ligin de birinci sırasına yükseldi.


Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Akif Gürgen, "Bizim hedefimiz belli öncelikle play off'a girmemiz gerekiyor ki sonraki hedeflerimizi gerçekleştirelim. Her şeyi adım adım yapmayı düşünüyoruz. Şuna belirlediğimiz yerdeyiz. Çocuklara çok teşekkür ediyorum. Özveri ile çalışıyorlar. Yöneticilerimiz yanımızda halkımızı da bekliyoruz. Urfa'da şu takımı Efeler ligine çıkartabiliriz. Gönülden söylüyorum bu çocuklara herkes yardımcı olsun iyi günde kötü günde. Şuna kadar bizi mahcup etmediler. Önünüzdeki hafta çok önemli bir maçımız var tüm Urfa halkını maça bekliyoruz. Onlar oldu mu çocuklara daha çok rahat oynuyorlar" dedi.


Haliliye Belediyespor, ligin 7'nci haftasında 23 Kasım 2019 saat 13: 00'da 11 Nisan Spor Salonunda Bingöl ekibi Solhanspor ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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