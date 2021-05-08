Bursa ve çevre illerde halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibarıyla hareketlilik yaşandı.

Bursa'da pazarcı esnafı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen alanlarda tezgahlarını kurdu.

Emniyet ekipleri, giriş çıkışlarda tedbir alırken, vatandaşlar ihtiyaçları için alışveriş yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açtı.

Zabıta ve polis ekipleri pazar içerisinde kurallara uyulması konusunda vatandaşları ve satıcıları uyardı.

Çanakkale

Çanakkale'de de halk pazarının kapısı saat 10.00 itibarıyla açıldı.

Pazar girişinde polis ve zabıta ekiplerince gerekli önlemler alınarak vatandaşların salgın kurallarına uygun şekilde alışveriş yapmaları sağlandı.

Esnaf Mehmet Tezcan, tezgah aralıklarının yeniden düzenlendiğini belirterek, "Müşterimiz de bizler de memnunuz. Fiyatlarımız uygun. Her şey kurallar çerçevesinde ilerliyor." dedi.

Kütahya

Kütahya kent merkezinde Dumlupınar, Ziraat, Evliya Çelebi, Alipaşa, Gaybiefendi, Fatih, Okmeydanı, Akkent ve Zafertepe mahallelerinde pazarlar kuruldu.

Pazarlarda tedbirlere uyulması, pazar yerleri ve çevresinde düzenin sağlanabilmesi amacıyla 09.00-18.00 saatlerinde bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Bilecik

Bilecik'te iki noktada kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında ekiplerce tedbirler alındı.

Vatandaşlar anonslarla sık sık uyarıldı.

Denetimde bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar yerinin açıldığı andan itibaren hareketli olduğunu söyledi.

Vatandaşların pazar ihtiyacının olduğunu belirten Şentürk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını taze taze karşılaması sağlandı. Bugün bir müsaade oldu. Bu süreçte virüsün tekrarlamasına vesile olmayacak şekilde pazar yerlerimizin tüm girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak risk oluşturmayacak şekilde önlem aldık." diye konuştu.

Yalova

Yalova ve ilçelerinde de belirlenen bölgelerde pazarlar kuruldu.

Sabah saatlerinde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, ikametlerine en yakın pazarlara giderek alışveriş yaptı.

Girişlerde oluşturulan noktalarda denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yaparak pazar alanına girişlere izin verdi.