Halkbank Genel Müdürü Arslan, ATO üyeleri ile buluştu - Son Dakika

Halkbank Genel Müdürü Arslan, ATO üyeleri ile buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla "Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Halkbank Genel Müdürü Arslan, ATO üyeleri ile buluştu, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla "Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı" düzenlendi. Kamu bankalarının reel sektörü desteklemek açısından önemli rol üstlendiğini kaydeden Baran, "Pandemi sürecinde kar odaklı düşünmek yanlıştır ve kamu bankalarımız, bu düşüncede olmadan elini taşın altına koymuştur" dedi.


Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde geçilen yeni normalleşmede sektörlerin yaşadığı finansal sorunlar, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da katıldığı "Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı"nda masaya yatırıldı. ATO Meclis Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, tüm dünyanın aynı anda yaşadığı ve ekonomileri derinden etkileyen pandemi sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başarıyla yönetildiğini ve İstikrar Kalkanı Paketi ile başlayan ekonomik tedbirlerin zamanında devreye alındığını söyledi. Kamu bankalarının reel sektörü desteklemek açısından önemli rol üstlendiğini kaydeden Baran, "Pandemi sürecinde kar odaklı düşünmek yanlıştır ve kamu bankalarımız, bu düşüncede olmadan elini taşın altına koymuştur" dedi.


"Reel sektör ve finans sektörünün ortak çalışmasının sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor"


Geçen üç aylık süreç boyunca Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı ATO üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için defalarca aradığını ve genel müdürün tüm sorunlarla yakından ilgilendiğini anlatan Baran, "ATO üyesi olan şahıs şirketlerinin kredi talebini Sayın Başkan'a ilettim. ATO olarak bir kıvılcım yaktık ve bankamız can suyu kredisini açıkladı. Türkiye genelinde 52 bin şahıs şirketi bu finansman imkanından faydalandı" diye konuştu.


Baran, ticaretin ve finansın bir arada çalışmasının ekonomiye güç verdiğini belirterek, "Reel sektör ve finans sektörünün ortak çalışmasının sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor" dedi.


"Halkbank olarak iş dünyasının emrindeyiz"


Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankaları olarak hükümetin desteğiyle pandemi sürecinde önemli işler yürüttüklerini belirterek, "Türkiye genelinde bin şubemiz ve 20 bine yakın çalışanımızla reel sektörümüzün yanında olduk. Halkbank olarak esnaf ve KOBİ'lerle özdeşleşmiş bir bankayız. Sağladığımız kredilerin yüzde 42'sini KOBİ'lere kullandık. Bu rakam daha önceleri yüzde 22 seviyesindeydi. Hedefimiz bunu daha yukarıya taşımak. Bu yönde çalışmalarımız devam ettiriyoruz" dedi.


ATO Başkanı Baran'ın sözlerine cevap olarak ATO'nun üyeleri adına gerçekleştirdiği taleplerin kendilerini daha güzel işler yapmaya teşvik ettiğini belirten Arslan, "Esnaflarımızın ve KOBİ'lerimizin ayakta kalması önemli ve bu memleketimizin de önceliği. Bu nedenle Halkbank olarak iş dünyasının emrindeyiz. İş dünyasının sorunlarına çözüm bulma fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Olumlu düşünmemiz, iyimser olmamız gerektiğine inanıyorum. Sorun varsa çözüm de vardır. ATO üyelerinin yanındayız" diye konuştu.


Yeni normalleşme sürecine ilişkin finansman imkanlarını anlatan Arslan, "İyimserim, olumlu değişimler olacağına inanıyorum. Dünyanın bu kadar sıkıntılı olduğu ortamda Türkiye olarak pozitif ayrışıyoruz. Kamu bankaları olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Genel müdür Arslan ATO üyeleriyle tek tek görüştü


Toplantının ardından Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ile bölge müdürleri ve şube müdürleri, ATO üyelerinin sorunları konusunda bilgi aldı. Genel Müdür Arslan, ATO Başkanı Baran'la birlikte ATO Meclis üyeleriyle ayrı ayrı görüşerek, sorunlarını dinleyip çözüme yönelik çalışma yaptı.


Toplantıya ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları Vecdet Fehmi Şendil ve Alaattin Doğan, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı ve Nuh Acar ile ATO Meclis üyeleri katıldı. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Mehmet Hakan Atilla, Osman Arslan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halkbank Genel Müdürü Arslan, ATO üyeleri ile buluştu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
18:00
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir         
17:53
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor         
17:45
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu 4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu         
17:02
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak         
17:01
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi         
16:59
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi         
16:48
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi         
16:37
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu         
16:35
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi         
16:20
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı         
16:16
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi         
16:06
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti         
16:03
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı         
15:55
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı         
15:47
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek         
15:44
Yayla evine giren Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu         
15:38
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek         
15:38
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak         
15:32
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti         
15:29
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı         
15:25
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı         
15:17
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu         
15:07
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek         
14:53
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:52
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi         
14:51
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 18:33:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkbank Genel Müdürü Arslan, ATO üyeleri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei