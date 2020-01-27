Haluk Levent'in Gölcük depreminde çocuklara şarkı söylediği anların videosu Twitter'da gündem oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Haluk Levent'in Gölcük depreminde çocuklara şarkı söylediği anların videosu Twitter'da gündem oldu - Son Dakika Magazin

Haluk Levent'in Gölcük depreminde çocuklara şarkı söylediği anların videosu Twitter'da gündem oldu

21 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası kurucusu olduğu AHBAP ile ellerinden gelen tüm yardımları yapan Haluk Levent'in 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde çocukları etrafına toplayarak şarkı söylediği anlar Twitter'a damga vurdu.

Şarkıcılığının yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneği ile sayısız yardımda bulunan Haluk Levent'in 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde çocukları şarkı söylediği anların görüntüsü sosyal medyaya yayıldı.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyaları sürüyor. Yardım kampanyasına katılan isimlerden biri olan Haluk Levent, AHBAP derneği bünyesinde 160 büyük çadır aldıklarını ve en az 500 kişinin faydalanabileceğini duyurdu. Depremden kısa süre sonra paylaşım yapan Levent, "AHBAP Derneği hesabında -burs verdiğimiz öğrenciler hariç - toplam 384 bin TL var. Bu ay ki ofis giderleri maaşları ayırdık. Kalan tüm para ile kışlık çadır yaptırıp Elazığ AFAD'a teslim ediyoruz. Sonuçta bu bağışları siz yaptınız" demişti.

1999 DEPREMİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu zamana kadar yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'in Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başlayan ve 45 saniye süren 7.4'lük deprem sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Haluk Levent, boş bir arsada etrafına topladığı çocuklarla gitar çalıp şarkı söylüyor.

"HER MAHALLEDE BİR HALUK LEVENT OLMALI"

Haluk Levent'in yıllar önce çekilen görüntülerini yeniden paylaşan binlerce sosyal medya kullanıcı "Büyük adam seviyoruz seni" ve "Her mahallede bir Haluk Levent olmalı" gibi yorumlar yaptı.

GÖLCÜK DEPREMİNDE 17 BİN 480 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Resmi kayıtlara göre Kocaeli'nde 9 bin 477, Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, İstanbul'da 981, Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.

Haluk Levent'in Gölcük depreminde çocuklara şarkı söylediği anların videosu Twitter'da gündem oldu
Haluk Levent, Elazığ, Gölcük, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:17 
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