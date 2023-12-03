 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapma kararına sert tepki gösterdi - Son Dakika

Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapma kararına sert tepki gösterdi

Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde istihbarat sağlamak için yapacağı gözetleme uçuşlarını kınayarak, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve katliamlara ortak olacağını bildirdi. Hamas, İngiltere'ye İsrail'e verdiği siyasi ve mali desteği çekmesi ve bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunması çağrısında bulundu.

03.12.2023 - 23:47,
Abone Ol

Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapması halinde, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve katliamlara ortak olacağını bildirdi.

HAMAS İNGİLTERE YÖNETİMİNİ KINADI

Hamas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını açıklayan İngiltere yönetimini kınadı. Açıklamada, "Hamas, İngiltere'nin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen soykırıma katılma niyetini kınıyor" ifadesine yer verildi.

"SİYONİST İŞGALCİLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLARA ORTAK OLURSUNUZ"

Hamas açıklamasında, "İngiltere ordusunun, Gazze Şeridi üzerinde istihbarat uçuşları yapması durumunda Siyonist işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve katliamlara ortak olacağı" uyarısında bulundu. Açıklamada, "İngiltere yeni bir hata yaparak dünyaya utanç verici sömürgeci mazisini hatırlatmak yerine, geçmişte halkımıza karşı sergilediği kötü tutumunu düzeltmeli, yüzyılın günahı sayılan Balfour Deklarasyonu'nu (1967) affettirmelidir." ifadesine yer verildi.

Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapma kararına tepki gösterdi
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.

İNGİLTERE'YE "SİYASİ VE MALİ DESTEĞİ ÇEKİN" ÇAĞRISI

Hamas, İngiltere'ye "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma doğrudan katılımı anlamına gelen siyasi ve mali desteğini çekmesi ve ABD'ye bağımlı hareket edip savaşları körüklemek yerine, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması" çağrısı yaptı. Açıklamada, İngiltere'nin Gazze Şeridi üzerinde "keşif uçuşları" düzenleme girişiminin, "İngiliz hükümetini sadece Filistin halkıyla değil, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını kabul etmeyen dünyanın tüm özgür halklarıyla karşı karşıya getirdiği" belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada, "esirlerin kurtarılmasına destek olma gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için" Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurmuştu. Açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtilmişti.

"GÖZETLEME UÇAKLARI SİLAHSIZ OLACAK"

Bakanlık açıklamasında, "İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, England, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapma kararına sert tepki gösterdi - Son Dakika


08:47
Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor
08:31
Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı
08:20
4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
08:11
Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
08:09
ABD Ordusu Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarda İHA'ları Düşürdü ABD Ordusu Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarda İHA'ları Düşürdü
08:03
Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek
07:46
Tolga, MasterChef All Star'a veda etti Tolga, MasterChef All Star'a veda etti
07:46
Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı

Son Dakika
08:47 Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor
08:31 Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı
08:20 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
08:11 Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
08:09 ABD Ordusu Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarda İHA'ları Düşürdü
08:03 Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek
07:46 Tolga, MasterChef All Star'a veda etti
07:46 Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı
06:22 Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak
02:53 Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 09:51:06. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapma kararına sert tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement