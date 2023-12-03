Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapma kararına sert tepki gösterdi

Hamas, İngiltere'ye "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma doğrudan katılımı anlamına gelen siyasi ve mali desteğini çekmesi ve ABD'ye bağımlı hareket edip savaşları körüklemek yerine, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması" çağrısı yaptı. Açıklamada, İngiltere'nin Gazze Şeridi üzerinde "keşif uçuşları" düzenleme girişiminin, "İngiliz hükümetini sadece Filistin halkıyla değil, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını kabul etmeyen dünyanın tüm özgür halklarıyla karşı karşıya getirdiği" belirtildi.

Hamas açıklamasında, "İngiltere ordusunun, Gazze Şeridi üzerinde istihbarat uçuşları yapması durumunda Siyonist işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve katliamlara ortak olacağı" uyarısında bulundu. Açıklamada, "İngiltere yeni bir hata yaparak dünyaya utanç verici sömürgeci mazisini hatırlatmak yerine, geçmişte halkımıza karşı sergilediği kötü tutumunu düzeltmeli, yüzyılın günahı sayılan Balfour Deklarasyonu'nu (1967) affettirmelidir." ifadesine yer verildi.

Hamas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını açıklayan İngiltere yönetimini kınadı. Açıklamada, "Hamas, İngiltere'nin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen soykırıma katılma niyetini kınıyor" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada, "esirlerin kurtarılmasına destek olma gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için" Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurmuştu. Açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtilmişti.

"GÖZETLEME UÇAKLARI SİLAHSIZ OLACAK"

Bakanlık açıklamasında, "İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek" ifadelerine yer verilmişti.