Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Fas'taki siyasi partilerle Filistin'deki son gelişmeleri görüşecek - Son Dakika

Fas'ta koalisyon hükümetinin başındaki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetin Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rabat'a geldiğini duyurdu.

Parti Genel Sekreterliği yaptığı yazılı açıklamada, Hamas Hareketi Heyeti ve PJD yönetimi arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler ve destek konularının değerlendirileceği aktarıldı.

Ziyaretin birkaç gün süreceği ifade edilen açıklamada, Heniyye'nin Fas'taki diğer siyasi partiler ile de görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Heniyye'nin, çarşamba günü geç saatlerde PJD'nin daveti üzerine Rabat'a geldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlayıp, 11 gün süren saldırılarının ardından Hamas lideri Heniyye, Rabat'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.