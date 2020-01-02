Hamas'tan, "İsrail'in vergilerde kesinti" kararına karşı ortak hareket çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas'tan, 'İsrail'in vergilerde kesinti' kararına karşı ortak hareket çağrısı - Son Dakika

Hamas'tan, "İsrail'in vergilerde kesinti" kararına karşı ortak hareket çağrısı

6 saat önce

Hamas, İsrail'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesinti yapma kararına karşı koymak için tüm Filistinli gruplara ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Hamas'tan,

Hamas, İsrail'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesinti yapma kararına karşı koymak için tüm Filistinli gruplara ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail korsanlığı" olarak tanımladığı kararın, Filistin meselesinin en önemli unsurlarından biri olan tutuklulara karşı "Siyonist" savaşının devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Kasım açıklamada, "İsrail'in ve Savunma Bakanı Naftali Bennett'in korsanlığı ve esirlere yönelik peş peşe alınan Siyonist önlemler, bunlara karşı durmak için tüm Filistinli grupların çabalarının birleştirilmesi gereğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Kasım, Filistin yönetimini, Siyonist önlemlere teslim olmamaya ve alınan kararlara tepki olarak tutukluların maaşlarının ödenmesi için girişimde bulunmaya çağırdı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 29 Aralık'ta İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden, yıllık 150 milyon şekel kesinti yapılması önerisini kabul etmişti. Kabine, 17 Şubat'ta da vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (yaklaşık 144 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Bu kararın hemen ardından Filistin hükümeti, vergilerin kesintili haliyle ödenmesini kabul etmeyeceklerini açıklamış ve vergileri bu şekliyle almayı reddetmişti. Filistin yönetimi, ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle 4 Ekim'de İsrail'in, kendisi adına topladığı vergileri tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan kısmı keserek ödemesini kabul etmişti.

Filistin, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık başvurusu yapacak
İstanbul'da kısa süreli kar yağdı Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
07:30 Erzincan'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı - Son Dakika
07:24 İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Son Dakika
07:12 Yaylada karda mahsur kalan aileyi, gönüllü dake ekipleri kurtardı - Son Dakika
07:08 YAYLADA KARDA MAHSUR KALAN AİLEYİ, GÖNÜLLÜ DAKE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
06:58 Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 08:00:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamas'tan, "İsrail'in vergilerde kesinti" kararına karşı ortak hareket çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]