Son Dakika Haberleri: Hamsi Sürüleri Geri Döndü, Fiyatı Düştü

Hamsi Sürüleri Geri Döndü, Fiyatı Düştü

1 saat önce

KARADENİZ'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, suyun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçmeyi sürdürüyor.

Hamsi Sürüleri Geri Döndü, Fiyatı Düştü, System.String[]
KARADENİZ'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, suyun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçmeyi sürdürüyor. Sinop'ta 30 liraya kadar yükselen hamsinin kilo fiyatı da 15 liraya geriledi.

Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan Karadenizli balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yöneldi. Hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Bu gelişmeyle bölgedeki balıkçıların yüzü gülerken, Sinop'ta da ağlara hamsi sürüleri takılmayı sürdürüyor. Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanan kentte, 30 liraya kadar yükselen hamsinin kilo fiyatı 15 liraya geriledi. 

Balıkçı Eşref Balyemez, Karadeniz hamsisinin.uzun zamandır görünmediğini belirterek 1.5 aydır hamsi yoktu. Ama şimdi hamsi geri geldi. Hamsinin kilogramı 15 liraya geriledi dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:35 Kaynak: DHA

Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor

Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:59:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamsi Sürüleri Geri Döndü, Fiyatı Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]