Harabeye dönen evi restore edilince gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Harabeye dönen evi restore edilince gözyaşlarına hakim olamadı

27.02.2022 12:49

- Harabeye dönen evi restore edilince gözyaşlarına hakim olamadı 6 yıldır felçli olan 60 yaşındaki adamın hayali, bu ekip sayesinde gerçek oldu Çöp evi baştan aşağı 2 ayda restore ettiler Yardım ekibi: "Hüzün ve çaresizlik gözyaşları şimdi mutluluk gözyaşlarına dönüştü" Sakarya'da yaşayan ve...

- Harabeye dönen evi restore edilince gözyaşlarına hakim olamadı

6 yıldır felçli olan 60 yaşındaki adamın hayali, bu ekip sayesinde gerçek oldu

Çöp evi baştan aşağı 2 ayda restore ettiler

Yardım ekibi: "Hüzün ve çaresizlik gözyaşları şimdi mutluluk gözyaşlarına dönüştü"

SAKARYA - Sakarya'da yaşayan ve felç geçirdikten sonra hayatı alt üst olan 60 yaşındaki vatandaşın imdadına iki gencin sosyal medya platformu üzerinde kurduğu yardımlaşma derneği koştu. Çöp yığınlarıyla kaplanan harabe evinin baştan aşağıya yenilendiğini gören vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

60 yaşındaki Necdet Kıran geçirdiği rahatsızlık neticesinde felç kaldı. Kıran, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Valide Sokak'ta harabeye dönen evde yaşam mücadelesi veriyordu. Yaklaşık 6 yıldır felci bir şekilde özel gereksinimli kardeşi ile aynı evde kalan Kıran'ın yemek ihtiyaçları ise belediye tarafından karşılanıyor. Kardeşinin dışarıdan getirdiği eşyalarla adeta çöp eve dönen yerde yaşam mücadelesi veren Kıran'ın imdadına ise, Limit Yok ekibinin kurucuları Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun isimli iki kişinin sosyal medyada kurduğu İyilik Kazanacak adlı yardımlaşma derneği koştu.

Kıran'ın evinde gördükleri manzara karşısında duyarsız kalmayan ekip, harabeye dönüşen evi yenilemek için kolları sıvadı. Adeta çöp yığını ile dolu olan harabe evin durumunu kayıt altına alan Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun bu anları sosyal medyada kurmuş oldukları Limit Yok sayfasına yükledi. Paylaşılan video sonrasında takipçilerden gelen destekler sayesinde harabe ev, yaklaşık 2 ay süren çalışmalar neticesinde baştan aşağıya restore edildi. Necdet Kıran, evinin yeni halini gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı.

"Viraneydi burası"

Evinin yenilenmiş halini görünce mutluluk gözyaşlarını tutamayan Necdet Kıran, "Çok berbattı, viraneydi burası. Daha sonrasında kızım bana telefon ederek dernekten bahsetti. Cüneyt ile Ömer'den Allah razı olsun geldiler, gördüler halimizi. Bu hale getirdiler evi. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Çok mutluyum" dedi.

"Evi sıfırdan restore ederek yaşanabilir hale getirdik"

Çöp yığınına dönen evi gördüklerinde duygulandıklarını aktaran İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Kaçan, "Limit Yok diye bir sosyal medya platformu kurduk. Burada insanlara yardım edeceğimizi duyurduk ve çok güzel şeyler başardık. Necdet amcamızın evi de bunlardan bir tanesi. Tabi bunların hepsini kendimiz değil, takipçi ve destekçilerimizin sayesinde başardık. Necdet amcamızın yakınları bize ulaştı, eve geldik ve ev gerçekten tamamen çöp evdi. Amcamızın bir kardeşi var kendisi özel gereksinimli, sürekli dışarıdan topladığı eşyaları eve getirmiş. Burası o yüzden tamamen çöp ev haline gelmişti. Bizler de Necdet amcamızın bu halde yaşadığını gördüğümüzde çok duygulandık ve yardım etmek istedik. Çektiğimiz videosunu sosyal medya platformunda paylaştık. Oradan gelen destekler doğrultusunda amcamızın evini sıfırdan restore ederek yaşanabilir bir hale getirdik. Allah'ın izniyle bu saatten sonra da Necdet amcamızın her zaman yanındayız. İlk gördüğümüzde hüzün ve çaresizlik gözyaşlarıydı ama şimdi mutluluk gözyaşlarını gördüğümüz için biz de mutluyuz" diye konuştu.

"Mutlu gününe şahitlik ediyoruz"

Yardım yapmak isteyen vatandaş ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar arasında köprü görevi gördüklerini belirten Limit Yok ekibi İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği Başkanı Cüneyt Uzun ise, "Necdet amcamızın yakınları bize ulaşarak durumu ilettiler, gelip tespit yaptıktan sonra Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne giderek olayın iç yüzünü öğrenmek istedik. Amcamız gerçekten ihtiyaç sahibi, felç geçirdikten sonra devlet maaş bağlamış kendisine, sadece o maaşla geçiniyor. Evi yaklaşık 1 buçuk 2 ay içerisinde düzenledik. Bugün de Necdet amcamızın mutlu gününe tanıklık, şahitlik ediyoruz. Onun mutlu olması bizi de gerçekten mutlu ediyor. Gözyaşlarının da mutluluk gözyaşları olduğunu biliyoruz. Sosyal medya platformlarında Limit Yok sayfamızda yaptığımız projeleri paylaşıyoruz. Derneğimizin resmi numarası orada mevcut, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar o numara üzerinden bize ulaşıyorlar. Hanelerine gidip tespiti gerçekleştirdikten ve Kaymakamlıktan da sorgulattıktan sonra gerçekten ihtiyaç sahibi ise gerekli yardımları kendilerine yapıyoruz. Yardım yapmak isteyen vatandaşla, yardıma ihtiyacı olan vatandaş arasında bir köprü görevi görüyoruz ve onlardan gelen destekleri ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çöp yığını halindeydi, içeriye girilmesi mümkün değildi"

Gerçekleştirdikleri hizmetten dolayı Limit Yok ekibine teşekkürlerini ileten Adapazarı Yenigün Mahallesi Muhtarı Nevzat Berber, "Necdet kardeşimiz burada çok perişan bir durumdaydı. Bu ev bundan 2 ay önce çöp yığını halindeydi. İçeriye girilmesi mümkün değildi. Hep birlikte burayı bu hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Harabeye dönen evi restore edilince gözyaşlarına hakim olamadı
Harabeye dönen evi restore edilince gözyaşlarına hakim olamadı
Harabeye dönen evi restore edilince gözyaşlarına hakim olamadı

YORUMLAR
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Sakarya, Mevla, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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