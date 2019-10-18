Son Dakika Haberleri: Hartum Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı
Son Dakika Kültür Sanat Hartum Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı

Hartum Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı

1 saat önce

Sudan'da 15'inci Hartum Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Hartum Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı, System.String[]

Sudan'da 15'inci Hartum Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Fuar açılışına Kültür ve Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl 15'inci kez düzenlenen fuara 200 yayınevinin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Lübnan, Suriye, Kuveyt, Fas, Ürdün'den sivil toplum kuruluşları; Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan kültür merkezleri yer aldı.

Konferans ve seminerlerin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklerin de yapılacağı fuarda, Hartum Yunus Emre Enstitüsü ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da stant açtı.

YEE standında enstitünün faaliyetleri, Türk dili, kültürü ve sanatlarına dair katılımcılar bilgilendirildi. YEE standını ziyaret eden Kültür ve Enformasyon Bakanı Salih'e Türk kahvesi ve lokumu ikram edildi.

Fuar, 29 Ekim'e kadar açık olacak.

Hartum, Sudan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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