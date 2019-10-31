Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren, Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü tek yönlü hizmete açıldı.

Bölünmüş yoldan oluşan ve aynı zamanda üzerinden yaya geçişi de sağlanan köprünün ayakları, 42 metre derinliğe kazılan fore kazıklar üzerine inşa edildi.

Yaklaşık 6 yıldır süren çalışmaların ardından 14 ayağı tamamlanan köprünün, tek yönlü ulaşıma açılmasıyla Hasankeyf'ten geçen yol araç trafiğine kapatıldı.

Köprünün ulaşıma açılması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, Ilısu Barajı Projesi'nde çok önemli bir aşamanın daha tamamlandığını söyledi.

Şahin, resmi açılış töreninin ayrıca yapılacağını ifade ederek, "11. kilometre ile 37. kilometre arasındaki 26 kilometrelik bölünmüş yolu, bugün itibarıyla trafiğe açtık. Hasankeyf sürecinin önemli aşamasını da böylece tamamlamış olduk." dedi.

"Bahsettiğimiz 26 kilometre çok özel imalatlar içeriyor. Hem bölünmüş yol var hem de 1001 metre uzunluğunda iki viyadükten oluşan çok özel bir imalatı ihtiva ediyor. Buna dengeli konsol diyorlar. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz burada hem teknik olarak çok özellikli hem de maliyet olarak çok yüksek bir faaliyet gerçekleştirdi. Son viyadüğü bugün itibarıyla trafiğe açacağız." diyen Şahin, bu çalışmanın önemini vurguladı.

"Hasankeyf bağlantısı bu yoldan yapılacak"

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünün yoğun mesaisi ile önemli bir çalışmanın yürütüldüğüne işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Batman'dan itibaren başlayan ilk 11 kilometre de tamamlandığında Batman ile Hasankeyf arasında son derece kaliteli, bölünmüş yola kavuşmuş olacağız. Yeni yolu trafiğe açtığımız andan itibaren Hasankeyf eski yolunu da trafiğe kapatacağız ve Hasankeyf bağlantısı bu yoldan yapılacak."

Şahin, Batman- Midyat kara yolunun trafiğe açılmasıyla yeni bir aşamaya geçilebileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra Er-Rızk Camisi'nin tahliyesi ve yerine taşınması konusunda yeni aşamaya geçebileceğiz. Bunun içerisinde de Kale Sokağı'nın tahliyesi var. Vatandaşlarımızdan pazar günü saat 18.00'e kadar buranın tahliyesini tamamlamalarını bekliyoruz. Pazartesi günü Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün iş makineleri burada yıkıma başlayacak. Bu hususta zaman bizi çok sıkıştırıyor. Çünkü su yükseliyor. Er-Rızk Camisi'nin bir an evvel tahliyesini tamamlamamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından, Vali Şahin, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, DSİ Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ve diğer ilgililer tarafından tek yönlü hizmete açılan yoldan yaya ve araçla geçiş yapıldı.