Hasina\'ya İdam Cezası!

17.11.2025 12:17
Bangladeş'te mahkeme, hükümet karşıtı protestolardaki şiddet nedeniyle eski Başbakan Hasina'yı mahkûm etti.

Bangladeş'te özel mahkeme, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle "insanlığa karşı işlenen suçlardan" yargılanan devrik Başbakan Şeyh Hasina ve eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal idam cezasına çarptırdı.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARDA KAN DÖKÜLDÜ

Bangladeş'te geçtiğimiz yıl öğrenciler öncülüğünde başlayan hükümet karşıtı protestolar, şiddetli polis müdahalesi ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanırken, eski Başbakan Şeyh Hasina bugün olaylar nedeniyle "insanlığa karşı işlenen suçlardan" yargılandı.

Şiddetlenen olayların ardından iktidarı devrilen ve Hindistan'a kaçan eski Başbakan Hasina, cinayet, cinayete teşebbüs, işkence ve protestoculara karşı ölümcül silahların kullanılmasını emretmekten suçlu bulundu. Başkent Dakka'daki mahkeme, devrik Başbakan Şeyh Hasina ve eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal'ı idam cezasına çarptırdı.

ESKİ POLİS ŞEFİNE 5 YIL HAPİS

Mahkeme, eski polis şefi Abdullah Al-Mamun'un ise "mahkemenin doğru karara varması için maddi deliller sunması" da dahil olmak üzere, duruşmaya yaptığı katkılardan dolayı hafifletici ceza aldığını bildirerek, Al-Mamun'u 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Ölüm cezası açıklandığı sırada mahkeme salonunda ve dışarıda kısa süreli tezahüratlar duyuldu. Küçük bir grup, sanıkların idam edilmesini talep eden sloganlar attı. Mahkeme salonunda alkış sesleri yükselirken, hakimler, içerideki kişilerden salon düzenini korumalarını istedi.

HASİNA KAKARI TARAFLI BULDU

Mahkeme kararının ardından İngiliz ve Fransızhaber ajanslarına açıklama yapan Hasina, "Durumun kontrolünü kaybettik ama olanları vatandaşlara yönelik önceden planlanmış bir saldırı olarak nitelendirmek mümkün değil. Bana karşı açıklanan kararlar, demokratik bir yetkisi olmayan seçilmemiş bir hükümet tarafından kurulmuş ve yönetilen hileli bir mahkeme tarafından verildi. Bu kararlar taraflı ve siyasi motivasyonludur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik 16 Temmuz'da protestolar patlak vermişti. Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. 5 Ağustos Pazartesi günü ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek Hindistan'a kaçmıştı. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, Hasina'nın kaçmasından saatler sonra gerçekleştirdiği açıklamasında geçici bir hükümet kurulacağını duyurarak Hasina'nın istifasını doğrulamıştı. Ülkede parlamentonun feshedilerek kurulan geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un başkanlık edeceği açıklanmıştı. Bangladeş Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl düzenlenen öğrenci protestoları sırasında polis ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 621'den fazla kişinin öldüğünü belirtmiş, Birleşmiş Milletler ise bu sayının yaklaşık bin 400 olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: İHA

