Hassas burunlu "Altar" Elazığ ve İzmir'de enkaz altındakilere umut oldu - Son Dakika

Hassas burunlu "Altar" Elazığ ve İzmir'de enkaz altındakilere umut oldu

05.11.2020 11:03

Depremde enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan eğitimli köpeklerden biri olan Altar hem İzmir'de hem Elazığ'da birçok kişinin yerinin tespit edilmesini sağladı.

Depremde enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan eğitimli köpeklerden biri olan Altar hem İzmir'de hem Elazığ'da birçok kişinin yerinin tespit edilmesini sağladı.

Arama kurtarma köpeği Altar, Ocak ayında Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra İzmir'deki depremde de önemli rol oynadı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinde köpek eğitmeni olarak çalışan İbrahim Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Altar'ın enkazda canlı arama eğitimleri aldığını ifade etti.

Güler, Altar'ın kendilerinin en büyük yardımcıları olduğunu belirterek, Elazığ'daki depremde 3, İzmir'deki depremde 4 farklı noktada sinyal verdiğini ve enkaz altındakilere ulaşmalarını sağladığını kaydetti.

"İzmir'de 4 kişinin bulunmasına vesile oldu"

Altar'ın depremde yıkılan Emrah ve Rıza Bey apartmanlarında 4 kişinin yerinin bulunmasını sağladığını ifade eden Güler, şunları dile getirdi:

"Altar, depremde enkaz altında kalanların nefeslerini hissedip bizi uyarması için eğitim aldı. Elazığ depreminde Sürsürü Mahallesi'nde 3 farklı noktada bizi uyardı. Uyardığı noktalarda da sonuç aldık. İzmir'de de deprem olduğunda akşam geldik. Emrah Apartmanı ve Rıza Bey Apartmanı'nda çalıştık. Emrah Apartmanı'nda arama yaparken bizi uyardı. Oradan da sonuç alabildik. Çok fazla yaşam boşluğu olmadığı için biraz zorlandık. Emrah Apartmanı'nda 3 yerde, Rıza Bey Apartmanı'nda da 1 kişinin bulunmasına vesile oldu."

Köpeğin sinyali havlayarak verdiğini, inisiyatif alması için başıboş bıraktıklarını, birlikte hareket etmediklerini dile getiren Güler, "Dehlizlere, çukurlara girdiği zaman göremiyoruz. Göremediğimiz noktalarda sesini duyup yanına gitmemiz için havlaması gerekiyor." dedi.

Köpeğin motive olmasının önemine değinen Güler, ona moral verip hazırlamadan enkaz bölgesine girmediklerini ah-anlattı.

Güler, "Hazır hale getirmek önemli. Aldığımız gibi 'Hadi gel enkaza gidiyoruz' olmuyor. Sesimizin tonunu değiştiriyoruz, heyecanlandırma tonuna giriyoruz. 'Nerede, bulucaz onu, aferin oğluma' şeklinde heyecan gelmesi için. Enkazın başına geldiğimizde yapacakları işi anlıyorlar, biliyorlar. Enkaza 'Ara' komutuyla gönderiyoruz. Binanın yıkılış tarzı önemli oluyor. Bazen enkazlar çok izin vermeyebiliyor. Köpek gösteriyor ama girerken bina çatırdıyor. Olabildiğince uyardığı noktalara hızlıca bakılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hassas burunlu Altar Elazığ ve İzmir'de enkaz altındakilere umut oldu
Hassas burunlu Altar Elazığ ve İzmir'de enkaz altındakilere umut oldu
Hassas burunlu Altar Elazığ ve İzmir'de enkaz altındakilere umut oldu
Hassas burunlu Altar Elazığ ve İzmir'de enkaz altındakilere umut oldu

Arama Kurtarma, Elazığ, Emrah, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hassas burunlu 'Altar' Elazığ ve İzmir'de enkaz altındakilere umut oldu - Son Dakika


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