HATAY Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor - Son Dakika

HATAY Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor

07.03.2021 08:27

Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyorAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılının temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirdiği, beşiz bebeklerin annesi Merve Huyluoğlu (34), 4 yaşındaki kızı ve 11 aylık beşiz bebekleriyle tek başına...

Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılının temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirdiği, beşiz bebeklerin annesi Merve Huyluoğlu (34), 4 yaşındaki kızı ve 11 aylık beşiz bebekleriyle tek başına mücadele ediyor. Günde sadece üç saatlik uykuyla tüm gününü çocuklarına ayıran anne, sekiz aydır zorunlu haller dışında dışarı çıkamıyor. Kadınların istediği zaman her şeyin üstesinden gelebileceğini söyleyen Huyluoğlu, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

2020 yılı temmuz ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan'dan Türkiye getirilen Huyluoğlu ailesi, kızları ve beşiz bebekleriyle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Tek başına beşizlerine bakan anne Merve Huyluoğlu'nun fedakarlığı göz dolduruyor.

'HER BEŞ DAKİKADA BİR UYANIYORUM'

İnsanlar bir bebeğe bakamazken, kendisinin beş bebeğe baktığını söyleyen Huyluoğlu, maddi imkanı olmadığı için bakıcı tutamadığını, bunun için tek başına mücadele verdiğini söyledi. Bebeklerini büyütürken çok zorlandığını fakat anne olarak hep güçlü durmak zorunda olduğunun bilinciyle hareket ettiğini söyleyen Huyluoğlu, 'Geceleri saat üç buçuğa kadar ayaktayım, gece üç buçuktan sonra yatıyorlar. Yattıkları zaman da her beş dakikada bir, bir bebeğim uyanıyor. Kalkıyorum, diğerinin altını aç, yedir, yatır, sonra diğeri kalkıyor, sonra diğeri, sürekli böyleyiz. Sekiz aydır zorunlu haller dışında hiç dışarı çıkmadım, sosyal hayatım yok, gezmelerim yok, sürekli evin içinde çocuklarla mücadele ediyorum' dedi.

'BENİM HASTA OLMA LÜKSÜM YOK'

Çocukların bakımında kayınvalidesinin kendisine bir yere kadar yardımcı olduğunu fakat çoğunlukla kendisinin ilgilendiğini söyleyen anne Huyluoğlu, 'Benim hasta olma gibi bir lüksüm yok, olamaz da yani. Hatta hasta olsam bile çocuklarımla ilgilenmek zorundayım. Tüm sorumluluklarımı eksiksiz yerine getiriyorum anne olarak. Tabi bunların hepsini severek ve isteyerek yapıyorum, çünkü ben bir anneyim. Annelik çok farklı bir duygudur' dedi.

'KADIN İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR'

Kadının aynı zamanda bir anne olduğunu ve annenin tüm zorluklara göğüs gerebildiğini anlatan Huyluoğlu, 'Kadınlar istediği sürece her şeyin üstesinden gelebilir, kadınlar çok güçlüdür, kadın hayat demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyadaki her şey kadınların eseridir' demiştir, bu vesile ile bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum? ifadelerine yer verdi.

Eşinin zorunlu haller dışında sekiz aydır dışarı çıkmadığını ve beşizlerle ilgilendiğini söyleyen baba Hüseyin Huyluoğlu (38) ise 'Ben beş dakika dayanamazken, eşim gün boyu çocuklarla birlikte, kendinden feda ederek çocukların her isteğini yerine getiriyor' dedi.

HATAY Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor
HATAY Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor
HATAY Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor
HATAY Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor

Suudi Arabistan, Antakya, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor - Son Dakika


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