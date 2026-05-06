Hatay, COP31 yolunda dünyayı ağırlamaya hazırlanıyor

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesiyle dikkat çeken Hatay, şimdi uluslararası ölçekte önemli bir organizasyona hazırlanıyor. Türkiye’nin COP31 sürecinde “Dirençli Şehirler” teması kapsamında düzenlenecek toplantılar, 8-9 Mayıs tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilecek. Organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey temsilciler bir araya gelecek.

HATAY, ULUSLARARASI “DİRENÇLİ ŞEHİRLER” BULUŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

COP31 süreci kapsamında düzenlenecek toplantılarda farklı ülkelerden bakanlar ve bakan yardımcılarının yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcileri de Hatay’da ağırlanacak. Çok sayıda uluslararası kuruluşun üst düzey yöneticisinin katılması beklenen organizasyon, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin dünya kamuoyuna aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

Program kapsamında konuk heyetler, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulacak. Özellikle afet sonrası şehir planlaması, çevre dostu yapılaşma ve dirençli kent modelleri toplantının ana gündem başlıkları arasında yer alacak.

“ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ” DÜNYAYA ANLATILACAK

Toplantıda değerlendirmelerde bulunacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, “Asrın İnşa Seferberliği” kapsamında hayata geçirilen projeleri uluslararası katılımcılarla paylaşacağı belirtildi.

Hatay’da inşa edilen afet konutlarının iklime ve afetlere dirençli yapılar olarak tasarlandığına dikkat çekilecek. Ayrıca çevre dostu uygulamalar, Sıfır Atık uyumlu sistemler ve yenilenebilir enerji çözümleri de detaylı şekilde anlatılacak.

Antakya Müze Otel’de düzenlenecek “Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler” panelinde ise “Asrın Felaketinden Sürdürülebilir Şehirlerin İnşasına” başlıklı oturum öne çıkacak. Bu oturumda, kısa sürede tamamlanan konut projeleri ve şehircilik çalışmaları örnek uygulamalar olarak değerlendirilecek.

HATAY İÇİN ÖNEMLİ BİR TANITIM VE DAYANIŞMA FIRSATI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, organizasyonun yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele açısından değil, şehirlerin geleceğe hazırlanması adına da kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Öntürk, deprem sonrası süreçte Hatay’a verilen desteklerin önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve yeniden inşa çalışmalarında büyük emek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Bu tür uluslararası toplantıların Hatay’ın yeniden ayağa kalkış sürecini dünyaya anlatma açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Öntürk, organizasyonun şehrin tanıtımına ve geleceğine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Haber: Mehmet Güngördü