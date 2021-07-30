6 ülkeden gelen 42 müzisyen, 7 dilde şarkılar seslendirecek - Son Dakika

Hatay'da, Avrupa Birliği Erasmus Gençlik Değişim Projesi kapsamında, 6 farklı ülkeden gelen 42 müzisyen 7 dilde şarkılar seslendirecek.

Antakya Polifonik Korolar Derneği Başkanı Sezgin Suna, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Gençlik Değişim Projesi ile dostluk, kardeşlik ve sevgiyi müzik yoluyla paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye, Fransa, Polonya, Ukrayna, Romanya ve Gürcistan'dan 42 müzisyenin proje kapsamında 6 Ağustos'ta Defne ilçesi Sümerler Amfi Tiyatro'da konser gerçekleştireceğini aktaran Suna, "Katılımcı ülkelerin belirlediği 3'er şarkı diğer ülkelerden gelen müzisyenlere öğretilerek, batı ve doğu enstrümanları eşliği ile 20'ye yakın 7 farklı dilde şarkılar seslendirilecek." dedi.