Hatay'da Deprem Anma Töreni: Adalet Çağrısı

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'da düzenlenen anma töreninde konuşan siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yaşanan ihmallere dikkati çekerek, adalet çağrısında bulundu. Törende yapılan konuşmalarda, "Sorumlular yargılanmalı" mesajı vurgulandı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında, hayatını kaybedenler için Hatay'ın Defne ilçesinde anma töreni düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanında meşaleli sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Törende siyasi parti temsilcileri, meslek örgütleri ve yurttaşlar bir araya gelerek kayıpları andı, yaşanan sürece ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Kara: Hatay'da hayat normal değil

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, konuşmasında deprem bölgelerinde normalleşmenin sağlanamadığını vurguladı. Kara, "6 Şubat hepimiz için bir kıyametti. 11 ilde hepimiz öldük. Birçok çocuk annesiz babasız, birçok anne de evlatsız kaldı. Bugün 'Türkiye Yüzyılı' reklamının çöktüğünün resmini Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve diğer deprem illeri geri kalan 70 ile göstermiştir. Çünkü Hatay'da hayat normal değil. Çocuklar okula gidemez, sağlık hizmetlerine erişemez, 180 bin yurttaşımızın konteynerde kaldığı bir kentte kimse bize Türkiye Yüzyılı'nın reklamını yapamaz. İşte biz Hatay'ın gerçeklerini anlatmak için buradayız. İktidarın söylediği bırandanın altındaki gerçek asla ve asla Hatay'da yok. Bunu herkes böyle bilsin. Buradan ilan ediyoruz ki: Biz Hatay halkı olarak çok acı çekiyoruz. Binlerce insan hak arama mücadelesinde. Biz hiçbir şeyi unutmadık ve unutmayacağız. Asla helalleşmeyeceğiz" diye konuştu.

Açıkel: Hayatlarımız eksik

Depremzedelerin yaşadığı zorluklara dikkati çeken CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, "Akrabalarım, arkadaşlarım, komşularım yarım hayatlarla yarım hatıralarla; büyük özlem ve sıkıntılarla depremin ilk iki yılını atlatmaya çalışıyorlar. Hayatlarımızın tıpkı yitirdiğimiz organlarımız gibi bir bölümü eksik. Maalesef konteyner kentlerde, asbest tozlarında, yazın akmayan musluklarda, kışın kesilen elektirikle, hijyensiz okullarla, ısıtılamayan yataklarla, eğitimi aksayan sınıflarla geçti" diye konuştu.

Balkanay: Günlerce enkaz altında kurtarılmayı bekleyen canlarımzın sesini duymadılar

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arif Balkanay, deprem sürecindeki ihmalleri hatırlattı. Balkanay, şunları söyledi:

"O büyük afette yitirdiğimiz canları rahmetle anıyoruz. O felaketin ardından koskoca 3 yıl geçti. Yine yan yanayız ve sesimizi duymak istemeyenlere karşı haykırıyoruz: Sesimizi duyan var mı? Duymadılar. Günlerce enkaz altında kurtarılmayı bekleyen canlarımzın sesini duymadılar. 'Kader' dediler, yapamadıkları görevlerinin üstünü gölgelemek istediler. On binlerimiz toprağa verirken vicdanımızı da gömmemizi istediler ama başaramadılar. El ele verdik yaralarımız sarmaya çalıştık."

Beştaş: Hakikatin üstünü örtemeyecekler

HDK Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise, "Kayıplarımız çok büyük. Açıklanan rakamların doğru olmadığını biliyoruz. Ölenleri kaybettik ama yaşayanlar her gün bu acıyla ölüyor aslında. Hatay koca bir inşaat alanı. Normal bir yaşam yok. Hayat rayında değil. Birileri bunu inkar etse de hakikatin üstünü örtemeyecekler. Deprem değil, denetimsizlik, ihmal ve rant öldürüyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım: Bu ülkede sesmizi duymayan sadece iktidar yetkilileridir

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, iktidarın sorumluluğuna dikkati çekerek, "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Yıllarca çok sayıda depreme şahit olduk. Bu iktidarın sorumlu olamdağı tek bir şey var: depremin kendisi. Sadece depremin olmasından sorumlu değiller. Deprem sonrasında yetersiz kalan her şeyden sorumlular. Gelmeyen yardımlardan sorumlular. Yıkılan binaların müteahhitlerin yargılanmamalarından sorumlular. Yıkılan binaların yerlerine yeni konutlar yapılmamasından sorumlular. Bu ülkede sesmizi duymayan sadece iktidar yetkilileridir. Onun dışında herkes sesimizi duymuştur, acımızı hissetmiştir" dedi.

Aslan: 11 ildeki sorunların üzerini örtemediler

Deprem sonrası uygulamaları eleştiren Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Milyonlarca depremzede için sadece enkazın şekli değişti. Bizden topladıkları vergilerle bize konut satarak, bizleri mağdur ederek bu enkaz politikaları devam ediyor. Sağlık ve eğitimdeki enkaz politikaları devam ediyor. On binlerce canımızı yitirdiğimiz ama hesap soramayan o rantçı anlayışın enkazı devam ediyor. Bir avuç sermayedar doysun diye çalınan malzemenin enkazı ortada duruyor. Milyonlarca işçi açlık sınırının altında bir ücrete mahkum ediliyor. 6 Şubat'ın üzerinden 3 yıl geçti ama depremin gerçekleştiği 11 ildeki sorunların üzerini örtemediler. Binaların üstüne resimler astılar ama o binanın arkasındaki gerçeği örtemediler" diye konuştu.

Bakırhan: Bir daha bu tarz katliamların olmaması için sorumluların yargılanması gerekiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise deprem sürecindeki yönetim zaaflarına dikkati çekti. Sorumluların yargılanmasının önemine dikkat çeken Bakırhan, şunları kaydetti:

"Büyük bir acı yaşadık ama en büyük felaket deprem değildi. Dünyanın her yerinde depremler, yangınlar ve seller oluyor ama bizdekinde devlet yoktu. Asıl felaket devletin olmayışıydı. Büyük bir ihmal vardı. Önlem alınamadı. Günlerce insanlar enkazların altında bağırarak, helalleşerek yaşamlarını yitirdiler. Muhalifi bulmada cevval olan, tweet atanı sokak sokak arayıp bulan devlet bu büyük felakette yoktu. Bu bir felaket değil bir katliamdır. Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Bu tür katliamlarda konuşmanın ağırlığını hissediyorum. Tabii ki dayanışacağız ama her seferinde bu tür anmalarda kendime soruyorum: acaba yitip giden canların anılarına layık olduk mu, deprem suçlarının ortaya çıkmasında yeterince mücadele ettik mi, bir daha benzer katliamların yaşanmaması için yeterince örgütlendik mi? Yaşamını yitirenler bizden bunu bekliyor."

Adalet arayan aileler bizden bunu bekliyor. Bu katliamların sorumlularının ortaya çıkması için büyük bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Yangın oluyor yangın uçağı yok. Deprem oluyor, yıllarca topladıkları deprem vergileri ortada yok. Suçlular belli. Bizlere düşen o suçluların yargılanmasını sağlamaktır. DEM Parti olarak yakınlarını kaybedenlere sözümüz olsun: Bu katliamda payı olanların yargılanması için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağımızın sözünü veriyoruz. Bir daha bu tarz katliamların olmaması için sorumluların yargılanması gerekiyor."