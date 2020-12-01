Hatay'da görüntülenen 2 yeni kuşla kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye ulaştı - Son Dakika

Hatay'da görüntülenen 2 yeni kuşla kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye ulaştı

01.12.2020 11:01

Hatay'da, gözlemlenen 2 yeni kuş türüyle kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye yükseldi.

Hatay'da, gözlemlenen 2 yeni kuş türüyle kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye yükseldi.

Özellikle Doğu Avrupa ve Batı Asya'dan süzülerek güneye göç eden kuşların rota olarak sıklıkla kullandığı Hatay'da, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneğinin de katkılarıyla geçen seneye kadar 370 kuş türü gözlendi.

Bu yılki göç sezonunda objektiflere yakalanan "Tepeli arı şahini (Pernis ptilorhynchus)" ve "Kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica)" ile bu sayı 372'ye ulaştı.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin kurulduğu 2014 yılından bu yana Hatay'ın farklı yerlerinde hem kuş hem de kelebek gözlemleri yaptıklarını söyledi.

Bu yılki göç döneminde Hatay için 2 kuş türü saptadıklarını belirten Atahan, şöyle devam etti:

"Bu iki yeni türümüzden bir tanesi bizim yönetim kurulu üyemiz Mehmet Atahan tarafından bulunan Tepeli arı şahini. Bu kuş esasen, Hazar Denizi civarında başlayan ve Tayland'a kadar devam eden Orta Güney Asya'nın kuşu, Türkiye'de şu ana kadar 4. defa görüldü, Hatay'da ise ilk defa eylül ayında saptadık. Bir kısmı Arap Yarımadası'nda, çok küçük bir popülasyon da Doğu Afrika üzerinde kışı geçirebiliyor. Biz kışlamak üzere göç eden bir bireye denk geldik."

İkinci gözlemlediklerini türün ise Kuzey Avrupa, Sibirya'nın Kuzeyi, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde kuluçkaya yatan Kıyı çamur çulluğu olduğunu dile getiren Atahan, "Bu tür, kışın daha güneylere gidiyor. Güney yarım kürenin pek çok sulak alanında görülebilen bir tür. Türkiye'de daha önce bol sayıda kaydedilmiş ama biz Hatay'da daha önce gözlememiştik. Ona da Samandağ'da Çevlik bölgesindeki küçük su birikintilerinde beslenirken denk geldik ve yaklaşık bir hafta boyunca orada kaldı. Böylece Hatay'da gözlenen, toplamda 372 kuş türüne ulaştık. Bu konuda Hatay çok iyi bir yerde." diye konuştu.

Reyhanlı Barajı'nın kayıt sayısını artırması bekleniyor

Atahan, hedeflerinin tür sayısını daha da yukarılara taşımak olduğunu belirterek, bu kapsamda en büyük çalışma alanlarının, 10 Ocak'tan itibaren su tutulmaya başlanan ve kuş gözlemcilerince "Amik Kuş Cenneti" olarak anılan Reyhanlı Barajı olduğunu aktardı.

Barajın kuş gözlemi için çok önemli bir stratejik konumu olduğunu ifade eden Atahan, "Coğrafik olarak da Türkiye'de Arap levhasının çizdiği sınırlar içerisinde bulunan bu genişlikteki tek sulak alan. O nedenle o bölgenin kuşlarını biz burada görebilmeyi ümit ediyoruz, potansiyel de yüksek. Bu da kayıt sayılarımızı arttıracak yeni bir alan oluşturuyor bize. Gözlemlerimizi ona göre devam ettiriyoruz." dedi.

Reyhanlı Barajı'nda 1000'in üzerinde su kuşunun da alanı kullanırken görüntülediklerini belirten Atahan, ancak av sezonunun açılmasıyla avcıların da barajı sıklıkla kullandığını söyledi.

Aşırı silah sesleri ve suyun içerisindeki motorlu sandalların kuşlar için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Atahan, alanın acilen koruma altına alınmasını istedi.

Hatay'da görüntülenen 2 yeni kuşla kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye ulaştı
Hatay'da görüntülenen 2 yeni kuşla kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye ulaştı
Hatay'da görüntülenen 2 yeni kuşla kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye ulaştı
Hatay'da görüntülenen 2 yeni kuşla kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye ulaştı

Türkiye, Hatay, Asya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da görüntülenen 2 yeni kuşla kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye ulaştı - Son Dakika


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