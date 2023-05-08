Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi - Son Dakika
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Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi

08.05.2023 19:14

Hatay'ın Antakya ilçesinde, tır ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun daldığı asker uğurlamasında hayatını kaybeden 13 kişiden 3'ü çocuk 7 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

İki gün önce saat 19.00 sıralarında Antakya Topboğazı mevkisinde meydana gelen kazada, iddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 DF 6798 plakalı hafriyat kamyonu, Belen'den Antakya yönüne ilerleyen Mehmet Garip Şeyhanlı idaresindeki 16 ADD 920 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmayla sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında Kırıkhan ilçesinden Ahmet Koyuncu'nun asker uğurlaması için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Park halindeki araçlar ve kamyon alev aldı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 30 kişi de yaralandı.

Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi

7 TABUT YAN YANA SIRALANDI

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, cenazeler ise otopsi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından, Hatice Kalbur, Hüseyin Hanifi Kalbur, İbrahim Koyuncu, Meryem Koyuncu, Güsen Koyuncu, Alyasima Koyuncu ve Aras Sancar Koyuncuiçin Kırıkhan ilçesi Alsancak Mezarlığı'nda tören düzenlendi. 7 tabut mezarlık içinde briketlerin üzerine yan yana sıralandı.

Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

İkindi namazının ardından, Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası, cenazeler gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Törene Hatay Valisi Oğuzhan Bingöl, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ve çok sayıda cenaze yakını katıldı.Kazada hayatını kaybeden Halime Yıldırım, Turhan Karacar ve Hediye Karacar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.

Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
Kaynak: İHA
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Kırıkhan, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi - Son Dakika
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