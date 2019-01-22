Hatay'da Lezzet Keşfi
1 saat önce
Eray Kılıç ile turizmin dinamik markası Jolly, yeni şehirler görmenin yanı sıra lezzet keşfinden de haz alan tatil severleri Hatay'da Lezzet Keşfi'ne çıkarıyor.
Eray Kılıç ile turizmin dinamik markası Jolly, yeni şehirler görmenin yanı sıra lezzet keşfinden de haz alan tatil severleri Hatay'da Lezzet Keşfi'ne çıkarıyor.
Eray Kılıç'ın seyahat tutkunları ile birlikte olacağı lezzet keşfinin rotaları, Mozaik Müzesi, St. Pierre Kilisesi, Habib Neccar Cami, Antakya Evleri olarak belirlendi. Lezzet tutkunlarının bu eşsiz tura katılabileceği tarih ise 9 Şubat.
Eray Kılıç, katılımcıları yöresel ve gurme lezzetler ile buluşturacak, keşfedilmeyi bekleyen lezzet duraklarına doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkartacak. Dünyanın ikinci büyük Mozaik Müzesi, dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre Kilisesi, Anadolu'da yapılan ilk cami olan ve içerisinde Hz İsa'nın havarilerinden Yahya, Yunus, Şem'un Sefa ve Yasin Süresinde adı geçen Habib-i Neccar' ında kabrinin bulunduğu Habib Neccar Cami, eski Antakya evleri Hatay'ın gezilecek rotalarından bazıları. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
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